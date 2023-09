Marisa Orth procura ajuda após problemas com o filho: "Escalada de violência"

Marisa Orth procura ajuda após dificuldades com o filho; atriz contou que enfrentou problemas na relação com o herdeiro

Sempre discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Marisa Orth revelou que viveu uma batalha pela boa convivência com o filho, João Antonio. Hoje com 24 anos, o rapaz foi criado pela atriz no auge da carreira, o que acabou despertando muitas questões internas.

A atriz revelou que os desentendimentos eram tantos que os dois fizeram terapia juntos para conseguir superar os traumas do passado. O rapaz é fruto do casamento da atriz com o ex-marido Evandro Pereira.

"Quando a gente deixa de cuidar de alguém, a gente se sente culpada. Tenho culpa por ter trabalhado demais, por não ter entendido quem ele era a tempo. Eu julgava algumas características dele como sendo apenas uma frustração do meu desejo. É um egocentrismos de mãe. Porque é muito difícil", disse ela.

Marisa Orth, que hoje está com 59 anos, disse que também se culpa por ter "mimado" muito o filho. "Ao mesmo tempo, me culpo por ter mimado demais, ter dito muito sim, e me culpo por ter tido que ser dura muitas vezes. Dizem que no primeiro filho você erra, e no segundo você é uma expert. Só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter dito outro filho", disse em entrevista ao Theorapia, podcast do ator Theodoro Cochrane.

A atriz disse que só com a ajuda da terapia está conseguindo reverter o quadro. "Mas estou melhor nas minhas culpas. Eu e João fizemos dois anos de terapia juntos. Chegou nesse ponto, de briga. A gente tem muito pavio curto, minha família era bastante 'berrenta'. A gente conversa bastante, mas o João chegou numa escalada de violência, que eu falei: vai fazer terapia, e ele disse: 'só se você vier junto'. Fizemos terapia familiar e foi muito bom".

Atriz fez homenagem ao filho

Quando o filho comemorou 24 anos, a artista publicou uma homenagem ao amado. "Hoje é dia 18 de Novembro. Há 24 anos nascia meu filho João Antonio, o maior amor da minha vida. Alegria!! O mundo é seu! Você é um homem lindo, inteligente e amoroso. Feliz demais com o ser humano que você se tornou. Que esse novo ano seja o melhor da sua vida", escreveu na legenda.