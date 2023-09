Saiba com quem Letícia Sabatella namorou depois de separação dolorosa com Ângelo Antônio

Letícia Sabatella foi casada por mais de dez anos com Ângelo Antônio e esteve em relacionamentos com outros famosos depois de término

Letícia Sabatella (52), que vive romance com o ator Daniel Dantas (69) desde 2019, foi casada por mais de dez anos durante a década de 1990 com Ângelo Antônio (59), com quem teve uma filha, Clara Sabatella Lopes (30). Após separação dolorosa em 2003, a atriz esteve em relacionamentos com outros famosos. Saiba com quem Letícia Sabatella namorou depois de término com Ângelo Antônio.

Em 2009, seis anos após se separar do ex-marido, Letícia Sabatella engatou romance com o ator André Gonçalves (47). Os dois se conheceram durante as gravações da novela Caminho das Índias, mas terminaram após dois anos de namoro. "Estou solteira. Não sinto falta de estar com ninguém”, declarou a atriz um mês após o término, durante uma festa do Festival de Cinema do Rio.

Ainda em 2011, ela se envolveu em uma relação amorosa com o também ator Fernando Alves Pinto (54), com quem se uniu em matrimônio dois anos depois. Eles se casaram em dezembro de 2013 com uma cerimônia para 350 convidados, porém se separaram após seis anos do casamento. Letícia Sabatella ainda reencontrou o ex-marido em 2022 durante sua participação na peça Piaf e Brecht – A Vida em Vermelho, na qual trabalhou junto com o ator.

No mesmo ano da separação, em 2019, Letícia Sabatella engatou namoro com outro ator, Daniel Dantas, com quem vive relacionamento amoroso até hoje. A atriz conheceu o amado em 1991 nos bastidores da novela O Dono do Mundo, mas só viveu romance quase 30 anos depois. As informações são do portal Contigo!.

Leia também: Quanto custa a nova mansão de Gisele Bündchen? Propriedade conta com espaços luxuosos

"Eu hoje falo para ele: 'Poxa vida, você podia ter me esnobado menos naquela época'. Podia ter sido mais rápido, mais tranquilo. É muito legal essa convivência com ele", refletiu Letícia Sabatella em entrevista ao Papagaio Falante.