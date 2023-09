Letícia Sabatella e Ângelo Antônio: atriz viveu término doloroso e se reergueu pela filha

Letícia Sabatella e Ângelo Antônio: casal ficou junto por dez anos; recentemente, ela começou a contar o que viveu

A atriz Letícia Sabatella foi casada por mais de dez com o ator Ângelo Antônio. Os dois se conheceram em 1991 quando estrelaram juntos a novela O Dono do Mundo, que fez grande sucesso na Globo. Só que a artista viveu um romance que acabou em sofrimento.

Dois anos depois do início do relacionamento, os dois foram papais de Clara Sabatella Lopes. Ela nasceu com complicações em 1993 e chegou a ficar três meses na UTI, mas se recuperou rápido e sem maiores problemas.

+ Leticia Sabatella revela quando se interessou pelo atual namorado: ‘Me esnobou’

A relação que parecia feliz terminou em 2003 sem muitas explicações. Só anos depois a artista decidiu expor detalhes da união que durou mais de uma década. Segundo ela, foi necessário procurar ajuda psicológica e espiritual após a separação.

"Eu me refugiei em um casamento que se tornou pouco saudável em pouco tempo. Ficou bem difícil conciliar. A saudade doía e eu não sabia mais como administrar as vontades equilibradamente. A vontade do outro imperava 24 horas por dia. Meu altruísmo também soube me ferir pela minha vulnerável insegurança. A gente não tinha nomes para muitas coisas", declarou ela em um desabafo ao relembrar sua estreia na televisão.

Letícia Sabatella disse que o período de transformação foi muito difícil. "A janela que se abriu me deu asas incríveis. Hoje posso enxergar a minha ingenuidade e perdoá-la por um buraco que habita no meu peito, um ferimento que me carrega de sensível compaixão e empatia por meninas sonhadoras como eu", declarou.

Atriz alega que foi "mãe solo"

Anos depois, outro desabafo: a artista insinuou que foi "mãe solo" de Clara Sabatella - quando o casal se separou, ela tinha apenas 10 anos. "De tanto ouvir que os raros homens que cuidam sozinhos dos filhos deveriam ser chamados de 'pães', cheguei a esse conceito para me referir à multidão de mulheres que criam sozinhas seus filhos, tenham ou não o pai por perto. (O texto é antigo, mas, infelizmente, continua atual)", declarou ela na época reproduzindo um texto da poeta Alice Ruiz.