Leticia Sabatella revela quando se interessou pelo atual namorado: ‘Me esnobou’

Leticia Sabatella conta que conheceu o namorado quando tinha 20 anos, mas o romance só engatou muitos anos depois. Entenda a história!

A atriz Leticia Sabatella contou a sua história de amor com o atual namorado, o ator Daniel Dantas. Ela contou que se interessou por ele quando tinha cerca de 20 anos de idade, quando atuou na novela O Dono do Mundo, de 1991. Porém, o romance só engatou anos mais tarde.

"Eu hoje falo para ele: 'poxa vida, você podia ter me esnobado menos naquele época'. Podia ter sido mais rápido, mais tranquilo. É muito legal essa convivência com ele", brincou ela em participação no podcast Papagaio Falante.

Então, ela contou que costuma se apaixonar por pessoas que já conhece há um tempo e foi assim quando começou a namorar com Dantas. "Eu tenho uma prática de só namorar com pessoas que eu já conheço há bastante tempo. Normalmente foi assim. Quando eu vou namorar a pessoa, eu já amo a pessoa já faz tempo. Não é muito prático para mim esse coisa de conhecer", contou.

Vale lembrar que Leticia Sabatella está com 52 anos e é mãe de Clara, de 30 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Ângelo Antônio, com quem foi casada entre 1991 e 2003.

Leticia Sabatella fez lipoaspiração há pouco tempo

Leticia Sabatella contou em entrevista na Revista CARAS que passou pela lipoaspiração para remover a gordura localizada no corpo. "Me rendi a alguns procedimentos com um grande amigo, que é o doutor Carlos Casagrande. Fiz, principalmente, estímulos de colágeno. Eu me rendi, mas nada de muitos preenchimentos, nada de deformar meu rosto, tudo para estimular o colágeno. E, recentemente, fiz uma lipoaspiração com ele e achei um procedimento muito bem feito", disse ela.

Ao ser questionada se ficou com medo, ela confirmou: "Fiquei! É bacana tomar cuidado, ter acompanhamento e fazer uma autoanálise para pensar: ‘Por que eu quero fazer isso?’. No meu caso, precisaria emagrecer muito para conseguir perder uma gordura localizada que estava me restringindo, até para personagens. Você vê aquela figura da matrona, mas eu queria ter possibilidades mais andrógenas, mais ágeis. Então, calculei bem e achei que era a hora de fazer a lipoaspiração. Não quero fazer de novo não, mas também não me arrependo de ter feito. Foi um rito de passagem bem intenso, que me colocou nessa vibe de me cuidar mais ainda".