Leticia Sabatella revela que fez lipoaspiração: 'Achei que era a hora'

Leticia Sabatella conta o motivo para ter decidido fazer a lipoaspiração e também revela seus cuidados com o corpo após os 50 anos

A atriz Leticia Sabatella (52) surpreendeu ao contar que realizou uma lipoaspiração recentemente. Em entrevista na Revista CARAS, ela disse que decidiu passar pelo procedimento para se livrar de uma gordura localizada que a incomodava. Além disso, a artista também é adepta de um tratamento estético para estimular o colágeno.

"Me rendi a alguns procedimentos com um grande amigo, que é o doutor Carlos Casagrande. Fiz, principalmente, estímulos de colágeno. Eu me rendi, mas nada de muitos preenchimentos, nada de deformar meu rosto, tudo para estimular o colágeno. E, recentemente, fiz uma lipoaspiração com ele e achei um procedimento muito bem feito", disse ela.

Ao ser questionada se ficou com medo, ela confirmou: "Fiquei! É bacana tomar cuidado, ter acompanhamento e fazer uma autoanálise para pensar: ‘Por que eu quero fazer isso?’. No meu caso, precisaria emagrecer muito para conseguir perder uma gordura localizada que estava me restringindo, até para personagens. Você vê aquela figura da matrona, mas eu queria ter possibilidades mais andrógenas, mais ágeis. Então, calculei bem e achei que era a hora de fazer a lipoaspiração. Não quero fazer de novo não, mas também não me arrependo de ter feito. Foi um rito de passagem bem intenso, que me colocou nessa vibe de me cuidar mais ainda".

Aos 52 anos, Leticia Sabatella também segue uma rotina de cuidados diários com o corpo e a saúde. "Vou à academia, tenho andado de bastante de bicicleta, caminho na praia, subo montanhas, vou ao meu sítio. Cada dia faço uma coisa diferente. Gosto muito de esportes ao ar livre", disse ela.

E finalizou com detalhes sobre a sua alimentação. "Tenho algumas restrições. Não estou comendo carne vermelha e tenho uma alimentação que sempre coloca coisas cruas no prato. Faço detox de vez em quando, com suco verde. Gosto de comer castanhas e acho que eu gosto mais do que deveria! (risos) Também tomo cuidado de ter a suplementação de proteína necessária. No geral, como muita verdura", contou. Leia aqui a entrevista completa com Leticia Sabatella e veja o ensaio fotográfico com a atriz.

FOTOS: VINICIUS MOCHIZUKI; PRODUÇÃO: PEDRO H. MARTINS & CARLOS DUARTE; BELEZA: JEFFERSON ALVES; VIDEOMAKER: RONI NASCIMENTO; AGRADECIMENTOS: LUXIVITÉ INTERNACIONAL PROPERTY GROUP