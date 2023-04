Leticia Sabatella celebra a plenitude na vida pessoal e profissional

De bem com ela mesma, a atriz Leticia Sabatella reflete sobre amor-próprio e cuidados

O relógio marcava 5h30 da manhã quando Leticia Sabatella (52) surgiu pronta e sorridente para protagonizar ensaio exclusivo para a CARAS, no Vidigal, no Rio de Janeiro. Na noite anterior, ela havia feito a estreia carioca da peça Ilíada de Homero, na qual divide palco com o namorado, o ator Daniel Dantas (68). Ainda assim, a artista não estava cansada. Ao contrário, como sempre, estava cheia de energia para trabalhar e curtir a vida. Com o fim do contrato fixo com a TV Globo, a mineira tem se dedicado ao teatro, às gravações de uma série documental no interior do Brasil sobre mulheres fortes e, acima de tudo, à ela mesma. Após passar por uma lipoaspiração, a estrela tem se cuidado cada dia mais e garante se sentir bem diante do espelho. “Eu estou muito feliz de estar com o corpo que tenho na minha idade”, afirma.

– Sente-se na melhor fase?

– Eu sinto, é um estado mais pleno. É muito doido, porque são muitas mudanças sugeridas. Nos últimos anos, eu tive um contrato com a Globo, que não tenho mais, mas percebo a quantidade de boas relações que isso me gerou. Vejo uma qualidade de vida melhorada, pude construir também um público de teatro, ter uma credibilidade perante às pessoas... ver que há relações que você construiu, escolheu, se dedicou e percebo que isso frutifica, sabe? É um estado de tranquilidade em relação a isso. E com relação ao amor-próprio também, a esse cuidar de si, esse autocuidado.

– Você está cheia de energia...

– Estou feliz, cheia de ideias, de projetos, tenho um encontro com a minha criatividade muito bem estabelecido. Eu me sinto produtiva, em paz e de bem com o meu corpo. Posso ter um estilo de vida que tem um cuidado com a saúde, com o corpo e com a cabeça... leio, vejo filmes, estudo. Então, eu sinto que posso fazer tudo aquilo que me preenche.

– Mudou a sua forma de lidar com o corpo aos 50 anos?

– Eu acho que tem uma certa tranquilidade. Falam ‘ah, você está bem para 50 anos’, mas é que,

hoje em dia, os 50 anos é bem mais jovem no físico. Acho muito legal a gente ter condições de ter uma prática de vida que faz com que você tenha saúde física, isso é fundamental. Nesse ponto, tenho uma vigilância, mas também tenho uma tranquilidade. Não penso que preciso estar com o corpo de 20 anos. Estou feliz de estar com o corpo que tenho na minha idade.

– Você tem praticado esporte?

– Vou à academia, tenho andado de bastante de bicicleta, caminho na praia, subo montanhas, vou ao meu sítio. Cada dia faço uma coisa diferente. Gosto muito de esportes ao ar livre.

– E na alimentação, você possui alguma restrição ou se permite comer de tudo?

– Tenho algumas restrições. Não estou comendo carne vermelha e tenho uma alimentação que sempre coloca coisas cruas no prato. Faço detox de vez em quando, com suco verde. Gosto de comer castanhas e acho que eu gosto mais do que deveria! (risos) Também tomo cuidado de ter a suplementação de proteína necessária. No geral, como muita verdura.

– Você já se rendeu a algum procedimento estético?

– Me rendi a alguns procedimentos com um grande amigo, que é o doutor Carlos Casagrande. Fiz, principalmente, estímulos de colágeno. Eu me rendi, mas nada de muitos preenchimentos, nada de deformar meu rosto, tudo para estimular o colágeno. E, recentemente, fiz uma lipoaspiração com ele e achei um procedimento muito bem feito.

– Ficou com medo?

– Fiquei! É bacana tomar cuidado, ter acompanhamento e fazer uma autoanálise para pensar: ‘Por que eu quero fazer isso?’. No meu caso, precisaria emagrecer muito para conseguir perder uma gordura localizada que estava me restringindo, até para personagens. Você vê aquela figura da matrona, mas eu queria ter possibilidades mais andrógenas, mais ágeis. Então, calculei bem e achei que era a hora de fazer a lipoaspiração. Não quero fazer de novo não, mas também não me arrependo de ter feito. Foi um rito de passagem bem intenso, que me colocou nessa vibe de me cuidar mais ainda.

– Foram mais de 20 anos de contrato com a TV Globo. O fim do seu vínculo de exclusividade com a emissora a preocupou de alguma forma?

– No começo, me preocupou como seria em relação à família, como iria administrar tudo. Mas, depois, vi quanta liberdade, quanta possibilidade existia. E a gente ainda tem saído do sufoco que estávamos, em um governo que estava destruindo nosso imaginário, nossa cultura, nossa saúde... Acho que ter conseguido vencer esse período tão difícil ajudou a ter uma esperança e uma tranquilidade de que vamos conseguir trabalhar pelas coisas que a gente acredita, fazer projetos interessantes e viver

do nosso ofício da maneira como eu encaro, que é com muita sacralidade. Nunca pensei no meu oficio para enriquecer. Eu faço teatro sem patrocínio, vivendo apenas dos ingressos e das parcerias que nós buscamos.

– Como tem sido?

– Tem tido essas parcerias, essas trocas e a vida tem se dado de um jeito muito bacana e com qualidade. Sempre gostei desses ciclos: de estar na televisão, depois passo uma temporada no teatro, daí faço alguma coisa no cinema e volto para a televisão de novo. Sempre fui uma atriz que dava tempos, dava uma sumida da televisão, por exemplo. Então, para mim, é natural seguir nesse ciclo. Quando tiver que voltar a fazer novelas, séries, eu vou fazer. Estou com vontade de fazer direção, de fazer música. Com essa diversificação toda, não fiquei me sentido vendida diante do fim do contrato, porque eu tinha outros lugares para onde ir.

