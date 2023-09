Quanto custa a nova mansão de Gisele Bündchen? Propriedade conta com espaços luxuosos

Conheça a nova mansão de Gisele Bündchen; imóvel conta com espaços que vão de pista equestre a lago

Gisele Bündchen (43) adquiriu mais um imóvel para sua lista de propriedades com uma mansão na Flórida. Comprada por valor milionário, a nova propriedade conta com espaços luxuosos que vão de pista equestre a lago. Saiba quanto custa a nova mansão de Gisele Bündchen e conheça o local.

Localizada no mesmo estado que outra de suas mansões, a nova propriedade de Gisele Bündchen na Flórida fica no norte de Miami, na região de Southwest Ranches. O local, que está totalmente reformado, foi comprado pela modelo por 9,1 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 45 milhões de reais, de acordo com informações do portal TMZ.

Na parte externa, a mansão conta com quadra de tênis, campo de futebol, piscina de borda infinita, lago, banheira de hidromassagem, uma cozinha, pista equestre e estábulo para dez cavalos. No interior, o espaço luxuoso é dividido em dois andares e equipado com aquecimento e ar-condicionado centrais.

Nove quartos, nove banheiros, uma cozinha interna, churrasqueira com forno de pizza, adega refrigerada, spa e apartamento para hóspedes com dois quartos completam a propriedade, que tem garagem preparada para receber até oito veículos. Na decoração de luxo, os banheiros e as cozinhas ainda ganham atenção com trabalho em mármore italiano.

