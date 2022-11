Gisele Bünchen se mudará para mansão milionária após separação de Tom Brady

Gisele Bündchen teria comprado casa meses antes de oficializar divórcio com o jogador

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 12h47

A modelo brasileira Gisele Bündchen (42) deve morar em nova mansão na Flórida, nos Estados Unidos. O site internacional ET afirma que a top model comprou a casa em 28 de fevereiro, meses antes de seu divórcio.

Ainda segundo o portal, a casa teria três quartos, 2,5 banheiros e aproximadamente 460m². No campo e com estilo Art-Decó, ela teria pago a bagatela de US$ 1,25 milhão ou R$ 6,4 milhões. A casa teria um conceito aberto, ilha de mármore na cozinha, decoração predominantemente branca e pias duplas no banheiro principal.

Gisele e o jogador de futebol americano Tom Brady se casaram em 2009 e neste ano oficializaram o divórcio. Eles têm dois filhos, Vivian de 9 anos e Benjamin de 12 anos. Em meio a diversas polêmicas, um dos boatos é de que Gisele queria que o esportista se aposentasse para passar mais tempo com a família, mas após anunciar que iria parar de jogar, voltou atrás e entrou em um novo time.

A separação de Gisele Bündchen e Tom Brady

Após diversas especulações de que o fim estaria pronto, a supermodelo quebrou o silêncio e confirmou o fim em publicação no Instagram no último dia 28 de outubro.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre.", escreveu.