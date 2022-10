Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre separação de Tom Brady

Gisele Bündchen confirma o fim do casamento de 13 anos com Tom Brady: 'A decisão nunca é fácil'

A modelo brasileira Gisele Bündchen confirmou que o seu casamento de 13 anos com Tom Brady chegou ao fim. Nesta sexta-feira, 28, a imprensa internacional revelou que a top model e o jogador de futebol deram entrada nos papeis de divórcio na justiça e Bündchen decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem confirmando a separação e aproveitou para dizer que a decisão de pedir o divórcio não foi fácil.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse ele.

Gisele e Tom tiveram dois filhos juntos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos.

O relacionamento de Tom Brady e Gisele Bündchen

Vale lembrar que Gisele e Tom começaram a namorar em 2006. Pouco depois, ele descobriu que sua ex-namorada, Bridget Moynahan, estava grávida de um filho dele. O herdeiro, John, nasceu em agosto de 2007. Na época, Gisele cogitou se separar dele, mas eles continuaram juntos. O noivado acontecem em janeiro de 2009 e, pouco depois, eles se casaram em Santa Monica, na Califórnia.

Os dois comemoraram os 13 anos de casamento em fevereiro de 2022 com troca de mensagens de amor nas redes sociais. “13 anos atrás, nós dois dissemos 'sim'... e você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo mais agora do que eu jamais poderia ter imaginado. Você é a melhor mãe, esposa e apoiadora do mundo e eu sou abençoado por chamá-la de minha esposa”, contou ele. Por sua vez, Gisele postou: “Feliz aniversário, amor da minha vida. Te amo!”.

Os rumores de separação começaram em setembro deste ano, quando fontes revelaram que eles ficaram longe um do outro por algumas semanas. No início de outubro, a imprensa internacional revelou que Gisele tinha contratado um advogado de divórcio.

