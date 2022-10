Gisele Bündchen e Tom Brady vão entrar com pedido de divórcio nesta sexta-feira, diz site

Imprensa internacional confirma o fim do casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen (42) e o jogador de futebol americano Tom Brady (45) vão realmente se separar. Após vários rumores e suspeitas circularem na imprensa por semanas, o site da Revista People confirmou que eles vão dar entrada no pedido de divórcio nesta sexta-feira, 28. Eles vão fazer o pedido oficial de separação na justiça da Flórida, nos Estados Unidos.

“O acordo está acertado. Eles estão trabalhando nos termos durante esse tempo todo. Eles concordaram com a guarda conjunta das crianças”, disse uma fonte da publicação. O casamento deles chegou ao fim após 13 anos de união e dois filhos – Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos.

Nas últimas semanas, os dois contrataram advogados para definirem a separação dos bens e o acordo de separação. Inclusive, outra fonte chegou a dizer que Gisele não acreditava em uma reconciliação. “Ela ficou chateada com isso por muito tempo e ainda é difícil, mas ela sente que precisa seguir em frente. Ela não acredita que seu casamento possa ser reparado”, afirmaram.

O relacionamento de Tom Brady e Gisele Bündchen

Vale lembrar que Gisele e Tom começaram a namorar em 2006. Pouco depois, ele descobriu que sua ex-namorada, Bridget Moynahan, estava grávida de um filho dele. O herdeiro, John, nasceu em agosto de 2007. Na época, Gisele cogitou se separar dele, mas eles continuaram juntos. O noivado acontecem em janeiro de 2009 e, pouco depois, eles se casaram em Santa Monica, na Califórnia.

Os dois comemoraram os 13 anos de casamento em fevereiro de 2022 com troca de mensagens de amor nas redes sociais. “13 anos atrás, nós dois dissemos 'sim'... e você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu te amo mais agora do que eu jamais poderia ter imaginado. Você é a melhor mãe, esposa e apoiadora do mundo e eu sou abençoado por chamá-la de minha esposa”, contou ele. Por sua vez, Gisele postou: “Feliz aniversário, amor da minha vida. Te amo!”.

Os rumores de separação começaram em setembro deste ano, quando fontes revelaram que eles ficaram longe um do outro por algumas semanas. No início de outubro, a imprensa internacional revelou que Gisele tinha contratado um advogado de divórcio.