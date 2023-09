Mansão de Viih Tube e Elizer custou R$ 8,5 milhões e passará por reforma; conheça

Viih Tube e Eliezer desembolsaram quantia milionária e ainda farão reforma em mansão localizada em São Paulo

O casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer estão prontos para assumir mais um compromisso na vida à dois. Nos últimos meses, o casal comprou uma mansão luxuosa, em São Paulo. O imóvel, que custou R$ 8,5 milhões, passará por uma reforma.

Localizado em um condomínio de alto padrão na região da Granja Viana, na Grande São Paulo, a casa conta com 2.471 metros quadrados. Em meio ao verde das árvores e do imenso jardim, a casa chama atenção por toda a sua imponência.

São cerca de seis banheiros, quatro suítes, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos. Em um vídeo compartilhado em seu canal do Youtube, a ex-BBB revelou que a casa fica em um local bem tranquilo e isolado: "É no final da rua, então, não temos vizinhos, o que é muito legal".

Se preparando para a reforma, Viih revelou que um dos seus desejos é reativar uma horta que estava no início do projeto. "Já temos o espaço da horta para plantar. A ex-moradora tirou tudo, mas iremos replantar", contou.

Além disso, Viih adiantou que vai montar um espaço especial para a filha: "Antes, a casa contava com um canil. Iremos fechar esse espaço e transformar na brinquedoteca da Lua".

E as mudanças na casa não param por aí, Viih e Eliezer pensam em transformar totalmente a área da piscina da casa. Os pombinhos querem dar uma cara de "painha" para o espaço, adicionando pedras e até areia.

A ideia é proporcionar uma infância recheada de boas memórias para a filha do casal, que ainda está com quatro meses. Segundo Eliezer, eles estão mega ansiosos para ver tudo do jeito que sonharam.

"A casa é onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar, plantar na hortinha, aprender a nadar, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância, o lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho. Estamos ansiosos para nos mudar, mas ainda vem uma etapa de reforma", afirmou.