Gisele Bündchen compra residência do lado da casa de Tom Brady em Miami

Modelo Gisele Bündchen compra uma mansão que está avaliada em mais de R$60 milhões

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 16h39

De acordo com o site de fofocas norte-americano TMZ, a modelo brasileira Gisele Bündchen (42) decidiu abrir a carteira e gastar! A loira comprou uma mansão avaliada em R$60 milhões (US$11,5 milhões), em Miami, nos Estados Unidos.

A nova moradia da modelo está localizada na área de Miami Beach, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Além disso, ela fica ao lado da propriedade de seu ex-marido, Tom Brady (45), que está em obras.

De acordo com fontes próximas ao ex-casal informaram ao site TMZ de que o jogador de futebol americano do Tampa Bay Buccaneers sabia que a modelo estava comprando uma casa ao seu lado com a ideia de facilitar o contato dos filhos com o pai.

Com mais de dois mil metros quadrados, a nova casa da top model conta com home theater, academia e brinquedoteca particulares. Além disso, a mansão tem cinco quartos e sete banheiros inclusos.

Segundo o site PageSix, Gisele chegou a ver a mansão anteriormente, em 16 de agosto, quando ainda estava dando um tempo de Tom Brady, antes de romper definitivamente o relacionamento com ele. Mas, a propriedade foi comprada apenas no dia 6 de outubro.

"Gisele estava ativamente procurando casas em Miami Beach antes mesmo de Tom tirar uma folga dos jogos, o que indica que ela já havia terminado o casamento e estava seguindo em frente", relatou a fonte ao Page Six.

Anúncio do divórcio

Em outubro deste ano, depois de meses de rumores sobre a situação de seu casamento de 13 anos, Gisele Bündchen confirmou que se divorciou de Tom Brady. A supermodelo usou seu perfil do Instagram para dar a notícia formalmente aos fãs.

"Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem", iniciou Gisele em comunicado nos stories.

"A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele", concluiu.