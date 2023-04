Letícia Sabatella sobre morar em casa separada de Daniel Dantas: "Somos independentes"

Em entrevista à CARAS, Leticia Sabatella abriu intimidade do relacionamento com Daniel Dantas e falou sobre sua admiração pelo ator

Letícia Sabatella (52) e Daniel Dantas (68) são a prova viva que para o amor não existe barreiras. Juntos desde 2019, os dois, que passaram a pandemia da Covid-19 no mesmo lar, decidiram morar em casas separadas e preservar a individualidade de cada um.

Em entrevista à CARAS Brasil, Letícia comentou sobre como o casal está vivendo essa experiência do distanciamento, que foi interrompido recentemente devido a uma reforma no apartamento de Daniel.

"Daniel está reformando o apartamento dele e é uma é uma liberdade que eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que somos pessoas independentes, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua história, tem a sua carreira, tem a sua vida própria ", disse a artista.

Letícia completou dizendo que a decisão não afetou negativamente os dois, que permanecem vivendo o romance com muita profundidade e carinho. "E ao mesmo tempo a gente tem esse encontro que é de profundo amor, e esse respeito é muito bacana. Profunda amizade, posso dizer", contou.

No mês passado os atores estrearam no teatro com a peça espetáculo Ilíada, poema clássico de Homero. Segundo a mineira, trabalhar ao lado do amado tem sido mais uma oportunidade grandiosa em sua carreira, visto que eles já fizeram três novelas juntos.

"Você pode ter um casamento muito bom e ter um trabalho difícil em cena. O Daniel é um ator muito grandioso, muito admirável. Tudo que ele faz é com muita profundidade, sabe? Ele é um ator que eu gosto de ver atuando, e tudo que faz, vejo que tem uma peculiaridade, tem algo que nonsense que é dele. Ele imprime características muito originais ao que ele faz", declarou.

Se despedindo da montagem, que está em sua última semana, agora o casal tem planos de seguir em turnê pelo Brasil. "A gente já tem uma pequena agenda de viagens se formando. Vamos para o Maranhão, devemos ir para Vitória, para Belo Horizonte, Goiás e São Paulo. Estamos organizando a nossa agenda, porque a gente não estava com a agenda preparada para isso", disse ela sobre o sucesso da peça.