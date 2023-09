Mentira? Testemunhas desmascaram versão de Bruno de Luca: "Não sei o que deu nele"

Testemunhas desmentem versão de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito; veja

Duas testemunhas do caso Kayky Brito fizeram novas revelações sobre o comportamento do ator Bruno de Luca após o acidente que deixou o amigo em estado grave. Elas desmentiram a versão que ele deu ao delegado que investiga o caso.

No depoimento realizado na última semana, ele alegou que não sabia quem era a pessoa que foi atropelada. As testemunhas falaram com o Balanço Geral, programa da Record TV.

"A gente estava sentada, aí vimos a primeira parte que ele quase foi atropelado. Daí, uma conhecida da gente, que aparece no vídeo, atravessou pra comprar uma cerveja. Eles encostaram o carro do outro lado e atravessaram. Aí, ficaram lá conversando com ela", contou uma das testemunhas.

Ela disse que tudo começou com uma brincadeira. "Aí, depois eu fui e atravessei. Ela pegou e falou comigo que ele tinha falado que o Kayky queria falar com ela e dar um beijo no rosto dela. E o Bruno de Luca falou assim: 'ah, não fala com ela, ela é feia'. Daí, a gente atravessou".

Segundo ela, após o atropelamento, Bruno de Luca saiu do local às pressas. "E, daí, eu e minha amiga, sentadas, escutamos só a batida, a parte do acidente. Daí, atravessamos pra ver o que era. Quando a gente chegou lá, da parte que ele colocou a mão na cabeça, que ele ficou nervoso, eu não sei o que deu nele. Ele atravessou e saiu correndo. E sumiu", detalhou.

Outra testemunha confirmou a versão. "Ele foi embora, e o Kayky ficou ali. A gente que socorreu ele, praticamente. Ele, como amigo, foi embora e não voltou nunca mais".

As moças ainda disseram que aquela não foi a primeira vez que Kayky Brito tentou atravessar a rua com perigo e que elas inclusive alertaram o rapaz. "Um pouquinho antes [do atropelamento], a minha amiga tinha falado com ele [Bruno de Luca]: 'Pô, cara, em vez de você ficar me zoando, presta atenção no seu amigo, que tá atravessando a pista toda hora. Pelo que ela disse pra gente, eles dois estavam muito loucos, doidos. O Kayky atravessando toda hora, correndo pra lá e pra cá. E ela pedindo pra ele tomar cuidado. Só que, aí, chegou um momento que…. [aconteceu o acidente]", declararam.

Qual é o estado de saúde do ator Kayky Brito?

O Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, emitiu um novo boletim médico neste sábado, 9, sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito. O documento informou que o artista segue sedado.

"O Hospital Copa D’Or Informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h", informaram. Antes disso, o hospital informou que ele teve uma resposta satisfatória ao tratamento.