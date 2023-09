Sthefany Brito chora ao revelar detalhes da recuperação de Kayky Brito: ‘Vi ele me chamar’

Sthefany Brito se emociona ao relatar novos sinais de melhora de seu irmão, Kayky Brito, que está internado após ter sofrido acidente

A atriz Sthefany Brito se emocionou ao revelar novos detalhes da recuperação do irmão, Kayky Brito, nesta terça-feira, 26. Através das redes sociais, a artista não conteve as lágrimas ao relatar os sinais de melhora do ator, que ficou em estado grave após sofrer um atropelamento na orla de uma praia no Rio de Janeiro no início deste mês.

Em seu stories do Instagram, Sthefany abriu seu coração ao atualizar o estado de saúde de seu filho, Antonio Enrico, que também precisou ser internado em um hospital no último final de semana após ser diagnosticado com celulite ocular. Foi então que a atriz contou que vê todos os desafios recentes como bênçãos.

Sthefany Brito se emociona ao narrar recuperação de Kayky Brito - Reprodução/Instagram

“Nem se compara o que o Enrico passou, perto do que os meus pais passaram, do que o Kayky passou, mas eu olho para tudo isso como uma grande benção de Deus. Livramento para mim é benção! Desde a cirurgia da minha mãe que foi muito grande, que poderia ter sido tudo muito pior, foi uma benção”, a atriz relembrou o acidente de carro dos pais.

“O acidente do meu irmão e cada pequena coisinha, cada sinal de melhora do Kayky era comemorado como uma grande benção: cada exame de sangue que dava uma alteração para melhor, cada infecção que acusava que estava diminuindo, cada duas horas que ele passava sem febre”, Sthefany caiu no choro ao narrar os sinais.

Com a voz embargada, a atriz continuou a relatar a recuperação do irmão: “O dia de extubar, o dia que eu vi pela primeira vez ele de olho aberto, o dia que eu vi ele me chamar, foi Deus em todos os momentos, abençoando a gente e assim, eu me sinto a pessoa mais abençoada do mundo, de verdade”, ela finalizou emocionada.

Como está Kayky Brito após acidente?

Vale lembrar que, apesar de ainda estar hospitalizado após o acidente, Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última sexta-feira, 22. De acordo com o boletim divulgado pelo hospital, o ator encontrava-se consciente e demonstrava progresso no processo de reabilitação ortopédica, além de já estar conversando com familiares.

O que aconteceu com o filho de Sthefany Brito?

A atriz Sthefany Brito surpreendeu ao contar que o filho, Antonio Enrico, ficou hospitalizado por alguns dias. Após o susto, a artista apareceu nos stories do Instagram para contar que o filho foi diagnosticado com celulite ocular após sofrer a picada de um mosquito perto do olho, além de atualizar o estado de saúde do pequeno, que tem dois anos.