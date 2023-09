Por que o filho de Sthefany Brito foi internado? Ela revela o diagnóstico

Com o irmão internado, Sthefany Brito revela que seu filho também foi hospitalizado e revela o que aconteceu: 'Ele não conseguia abrir o olho'

A atriz Sthefany Brito surpreendeu os fãs ao contar que o filho, Antonio Enrico, foi internado em um hospital no último final de semana e ficou hospitalizado por alguns dias. A internação da criança aconteceu enquanto a família se dedica ao cuidados com Kayky Brito, que é irmão de Sthefany, e está em observação para se recuperar de um atropelamento. Agora, a atriz contou o que levou seu filho ao hospital.

Nesta terça-feira, 26, Sthefany Brito apareceu nos stories do Instagram para contar que o filho foi diagnosticado com celulite ocular após sofrer a picada de um mosquito perto do olho.

"No sábado, um mosquito picou perto do olho dele. E ele ficou com o olhinho um pouco inchado, nada demais. Eu dei o antialérgico, porque já tinha acontecido algumas vezes e o antialérgico era o suficiente. No domingo, ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho e a pediatra falou: hospital. Eu lembro da minha perna bambear quando ouvi a palavra hospital. Ela falou: isso é celulite ocular. Com a picada do mosquito virou porta de entrada de bactéria. Ele deve ter coçado com a mão suja e dito e feito. Fomos e lá ficamos até hoje”, disse ela.

"Fomos para o hospital no domingo de manhã e saímos agora, terça, no finzinho da manhã. Foi a melhor coisa que a gente fez. Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar de celulite ocular. É sério, não é brincadeira, é uma bactéria. Foi a melhor coisa, por mais que hospital… Todo caos que eu imaginei que iria ser, ele está bem, com o olho desinchado", contou.

Mais cedo, a atriz desabafou sobre a situação."Quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação pra reforçar nossa fé e o amor Dele por nós...", disse ela, e completou: "Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui cercado de muuuuuito amor, paciência, carinho, cuidados e super heróis! Tô com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe".

O que é a celulite ocular?

A celulite ocular é uma infecção na região dos olhos e arredores, o que causa dor, inchaço e febre. A causa geralmente é uma infecção bacteriana e deve ser tratada com atenção porque pode evoluir para outras complicações mais graves.

A doença costuma acontecer mais frequência em bebês e crianças. O diagnóstico é feito pelo médico com exames laboratoriais e de imagem para detectar o grau da infecção e o tratamento é feito com antibióticos. A celulite ocular deve ser tratada como uma emergência e os responsáveis devem procurar a ajuda médica o mais breve possível.