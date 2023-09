Filho de Sthefany Brito vai para o hospital e atriz desabafa: ''Mais uma provação''

Com Kayky Brito internado, filho de Sthefany Brito vai para o hospital e atriz desabafa sobre momento difícil na família

A atriz Sthefany Brito desabafou na noite desta terça-feira, 25, em sua rede social ao enfrentar mais um momento difícil com sua família. Com o irmão Kayky Brito ainda internado após o atropelamento, a famosa acabou tendo que procurar atendimento médico para o seu filho, Enrico, de dois anos.

Mostrando a mãozinha do herdeiro com uma pulseira de identificação do hospital, a artista falou sobre ser surpreendida e ter que ser forte para enfrentar as dificuldades simultaneamente. Sem poder acompanhar o irmão, que recebeu alta da UTI nos últimos dias, ela falou sobre estar com o filho.

"Quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação pra reforçar nossa fé e o amor Dele por nós...", começou o desabafo sobre a situação.

"Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui cercado de muuuuuito amor, paciência, carinho, cuidados e super heróis! Tô com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe", comentou um pouco o que está acontecendo, sem revelar o que Enrico tem.

Vale lembrar que o filho é fruto do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovscky, com quem celebrou 12 anos de união em abril. É bom lembrar que em abril de 2020, o casal reatou o casamento após se separarem em outubro de 2019.

Sthefany Brito comove ao mandar recado para Kayky Brito

A atriz Sthefany Brito emocionou seus seguidores nas redes sociais ao prestar uma homenagem para Kayky Brito. Após descobrir que seu irmão recebeu alta da UTI, a artista expressou toda sua gratidão pelo que considerou um verdadeiro milagre na vida do irmão e celebrou a impressionante vitória em sua família.

Através de seu stories no Instagram, Sthefany resgatou um registro de sua infância em que aparece ao lado do irmão, para comemorar as notícias positivas em sua recuperação. Na legenda, a estrela abriu seu coração e mandou um recado direto para Kayky: “Deus cuidou de você e te devolveu pra nós, sua família!”, ela iniciou.

“E eu nunca vou cansar de ajoelhar e agradecer a Ele por esse milagre. Porque é isso que você é, um milagre! Guerreiro desde o início, essa é mais uma etapa vencida! Estarei do seu lado em todas as batalhas da vida, como sempre estivemos, unidos!”, Sthefany expressou toda a sua fé e gratidão pela vida do irmão.