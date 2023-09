Milagre! Sthefany Brito reage após boletim médico surpreendente do irmão, Kayky Brito

Sthefany Brito se pronuncia após boletim médico apontar que irmão está conversando e fora da UTI

A atriz Sthefany Brito publicou uma mensagem singela nas redes sociais nesta sexta-feira, 22, após as notícias positivas envolvendo o irmão, Kayky Brito. Em um desabafo comovente, ela comemorou a evolução no quadro clínico.

"Meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada", escreveu ela que compartilhou o boletim médico enviado à imprensa pela equipe que cuida do ator. No comunicado, eles revelaram que após vinte dias, o galã deixou a Unidade de Terapia Intensiva.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, informaram.

Vale lembrar que Kayky Brito está internado há quase três semanas no Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado na madrugada do dia 2 de setembro de 2023 após ter sido atropelado em uma avenida na orla da praia por um carro de aplicativo. No hospital, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano, e chegou a passar por uma cirurgia para estabilização de fratura.

O que a família de Kayky Brito já falou sobre o caso?

Desde que Kayky Brito foi internado, a família dele está acompanhando tudo de perto e, sempre que pode, se comunica com os fãs por meio das redes sociais. A irmã dele, Sthefany Brito, agradeceu pelo carinho dos fãs com a situação e falou de sua esperança na recuperação do irmão.

"Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão. A gente agradece a Deus por ele estar vivo. Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta", disse ela.