Sthefany Brito comove ao mandar recado para Kayky Brito: ‘Deus te devolveu pra nós’

Sthefany Brito emociona ao enviar mensagem tocante ao irmão, Kayky Brito, que recebeu alta da UTI após sofrer acidente

A atriz Sthefany Brito emocionou seus seguidores nas redes sociais ao prestar uma homenagem para Kayky Brito. Após descobrir que seu irmão recebeu alta da UTI, a artista expressou toda sua gratidão pelo que considerou um verdadeiro milagre na vida do irmão e celebrou a impressionante vitória em sua família.

Através de seu stories no Instagram, Sthefany resgatou um registro de sua infância em que aparece ao lado do irmão, para comemorar as notícias positivas em sua recuperação. Na legenda, a estrela abriu seu coração e mandou um recado direto para Kayky: “Deus cuidou de você e te devolveu pra nós, sua família!”, ela iniciou.

“E eu nunca vou cansar de ajoelhar e agradecer a Ele por esse milagre. Porque é isso que você é, um milagre! Guerreiro desde o início, essa é mais uma etapa vencida! Estarei do seu lado em todas as batalhas da vida, como sempre estivemos, unidos!”, Sthefany expressou toda a sua fé e gratidão pela vida do irmão.

Sthefany Brito comove ao mandar recado para Kayky Brito - Reprodução/Instagram

Mais cedo, a atriz também se pronunciou ao divulgar o novo boletim sobre o quadro de saúde de seu irmão: “Meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada", ela escreveu ao compartilhar a nota oficial do hospital em que Kayky permanece internado: “O paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva”, diz o comunicado.

O boletim ainda atualizou novos detalhes da recuperação do ator: “Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, conclui a nota sobre Kayky, que está hospitalizado desde o dia 2 de setembro de 2023, após ter sido atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro na orla da praia por um carro de aplicativo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

Família de Kayky Brito se manifestou sobre novo boletim:

Assim como Sthefany Brito, a companheira do ator, Tamara Dalcanale, se pronunciou sobre a mais recente atualização da internação dele. Através de suas redes sociais, ela celebrou a recuperação do pai de seu filho: “Mais uma etapa que fica para trás! E assim seguimos, olhando para frente, olhando adiante”, iniciou a declaração comovente.

Mais cedo, a mãe do ator também se emocionou ao celebrar a recuperação do filho. Sandra Brito exibiu a foto do boletim médico e agradeceu pelo filho estar melhorando, após o acidente em que sofreu um politrauma corporal e um traumatismo craniano. “Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria”, disse ela.