Quem é o filho de Antonio Fagundes? Ator desabafou sobre sexualidade de herdeiro

No Encontro, Antonio Fagundes desabafou sobre descoberta da sexualidade do filho

Antonio Fagundes (74) não tem dúvidas que a relação com seu filho, Bruno Fagundes (34), melhorou bastante desde que ele descobriu que o herdeiro era gay. Em participação no programa Encontro, ele afirmou que passou por um intenso processo de desconstrução.

"A minha geração foi criada debaixo dessa estrutura machista, patriarcal, reacionária, onde a pessoa não existe. Existem valores infligidos a você desde criança e você carrega pelo resto da vida sem nem saber o porquê. E ninguém merece viver assim", disse.

Mesmo vindo de uma época totalmente diferente do filho, o artista se mostrou um grande aliado da causa LGBTQIAP+ e destacou a importância de quebrar com as estruturas sociais preconceituosas.

"Acho que a gente tem que passar por isso, entender isso e acabar com isso. Acabar de uma vez. Acabar com a homofobia, acabar com a misoginia, patriarcado, machismo, sexismo. Todas essas estruturas que foram montadas, que não dependem da gente, mas que a gente tá carregando à frente e nós temos que romper com isso", ponderou.

Antônio Fagundes: "Tem que acabar com isso. Todas essas estruturas que foram montadas!" 👏 #Encontropic.twitter.com/y0EmZB1lZH — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 26, 2023

QUEM É BRUNO FAGUNDES?

Nascido em São Paulo, o ator Bruno Fagundes é o filho mais novo de Antonio Fagundes. Ele é fruto do relacionamento do galã com a atriz Mara Carvalho. Ele também seguiu os passos dos pais e tem aparecido em produções nacionais de sucesso como a série 3%, da Netflix.

No início do ano, Bruno chamou atenção ao assumir o relacionamento com o também ator Igor Fernandez. Os dois se conheceram durante as gravações da telenovela Cara e Coragem, da TV Globo.

O anúncio foi como uma 'saída do armário' para o rapaz, que antes nunca havia falado publicamente sobre sua sexualiade. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele contou sobre a decisão de preservar a vida pessoal.

“O fato de eu nunca ter falado sobre isso [sexualidade] antes é, talvez, por eu não me sentir seguro o suficiente. Hoje, me sinto. E acho que compartilhar a minha história pode ajudar alguém. Talvez, eu tenha a possibilidade de fazer alguém se compreender melhor. E é por isso que eu faço o que faço”, disse ele ao jornal.