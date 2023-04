Bruno Fagundes entrega por que demorou para assumir namoro com Igor Fernandez

Bruno Fagundes revelou em entrevista ao Podcast CARAS o que o fez demorar para falar sobre sua sexualidade publicamente

Bruno Fagundes entregou o motivo para ter demorado para falar sobre sua sexualidade e assumir seu namoro com Igor Fernandezem entrevista ao Podcast CARAS. A peça LGBTQIA+ 'A Herança', a qual o ator também é produtor, contribuiu para que ele ampliasse sua maturidade sobre o senso de pertencer à uma comunidade e o orgulho que é tão falado, importante e político.

O filho de Antonio Fagundes e Mara Carvalho assumiu o namoro com o também ator Igor Fernandez no início do mês de janeiro de 2023. Ele postou uma foto dando um beijo no rosto do namorado. Os dois atuaram juntos na novela Cara e Coragem, da Globo, e começaram a viver um romance na vida real. Este é o primeiro namoro que Bruno assumiu publicamente.

Segundo ele, as pessoas cobram muito os artistas de um posicionamento, mas esquecem que eles também são seres humanos. "O meu processo tem suas peculiaridades. Eu acho que isso sempre esteve no fundo da minha cabeça e eu demorei a falar por questões que são realmente muito intrínsecas. Eu esperava esse momento de maturidade e de sentir realmente mais conforto na própria pele e de me entender com as minhas identificações", contou.

"Com certeza eu sabia que isso ia acontecer em algum momento e já planejava isso, fantasiava esse momento. O Bruno artista e o Bruno pessoa é indissociável, isso é quem eu sou. Quando eu vi a peça, ela me tocou nesse lugar também. Quando você se vê ali no palco, eu me fiz essas questões sobre senso de comunidade, fui ampliando a minha maturidade sobre o que é pertencer e o que é esse orgulho que a gente fala tanto. Com certeza a peça me deu um pontapé", desabafou.

RELACIONAMENTO COM O TEATRO

Para Bruno, o empenho e esforço para estar inteiro no palco do teatro é uma manifestação de si próprio e de algo que quer dizer. "O teatro tem esse encontro mágico comigo. Toda vez que eu estou em cena, ainda mais produzindo, é porque tem algo que eu quero muito dizer e está ali. Eu faço uma analogia a essa minha abertura, ela estava explodindo dentro de mim, mas como começar? Qual o melhor momento? De repente a vida escolheu o melhor momento. Eu conheci uma pessoa [Igor Fernandez] que me permitiu, me inspirou a fazer isso, me fez me sentir natural para fazer isso”.

"Nós somos seres de afeto e sociais, a gente precisa e se reconhece no outro. A gente é muito par nesse lugar, eu e o Igor. A gente tem uma relação muito leve, é uma extensão mesmo da nossa amizade. Então a gente elabora muita coisa junto nesse lugar da confidencialidade, do carinho, é uma troca sincera", concluiu sobre seu relacionamento.

A peça é um sucesso da Broadway e foi trazida para o Brasil por Bruno, que junto com o diretor Zé Henrique de Paula, são idealizadores e produtores do projeto. Os protagonistas de 'A Herança' são os atores Reynaldo Gianecchini, Marco Antônio Pâmio, Rafael Primot e André Torquato, além de contar com uma participação especial de Miriam Mehler. Sua estreia foi em março no Teatro Vivo, onde ficará em cartaz até 30 de abril e a partir de 1º de junho estreia no Teatro Raul Cortez.

De acordo com o produtor, o espetáculo aborda o que é ser gay desde a década de 80. A produção é uma discussão entre gerações sobre pertencimento, amadurecimento e amor com a temática LGBTQIA+. Fagundes revelou que chegou a convidar o namorado para integrar o elenco do espetáculo, mas ele não conseguiu por já ter outros trabalhos fechados.