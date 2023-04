Bruno Fagundes revela que ficou doente após perrengue com ator em peça: 'Imunidade'

Bruno Fagundes é produtor e ator da peça 'A Herança'; ele contou ao Podcast CARAS que ficou doente após imprevisto com Rafael Primot

Bruno Fagundes revelou que ficou doente após sofrer um perrengue com Rafael Primot, um dos protagonistas da peça 'A Herança'. O ator quebrou o pé um dia antes da estreia do espetáculo no Teatro Vivo, em São Paulo. O filho de Antonio Fagundes contou em entrevista ao Podcast CARAS, que ficou gripado ao receber a notícia. "Minha imunidade caiu na hora", declarou ele.

O produtor contou que o elenco estava realizando um ensaio aberto quando Rafael quebrou o pé em cena com o público e a estreia era no dia seguinte. "Quando aconteceu isso, a minha pressão foi para o meu pé. Sabe aquele estado que você fala 'eu vou desmaiar'? Eu estava em cena, eu estava vendo ele. Falei 'eu não acredito que ele quebrou o pé, não estou acreditando'", afirmou Bruno Fagundes.

"A gente foi para o hospital com ele depois da peça, sai meia noite, exausto, intenso, fazendo produção, no dia seguinte tinha entrevista, lançamento [...] Fui lá para o hospital e quando o médico falou que quebrou, a minha imunidade caiu na hora. Veio uma gripe imediata, eu nunca tive isso na minha vida. Eu adoeci na hora, de estresse e descompasso psicológico", desabafou.

O ator ainda disse que como também é produtor de 'A Herança', fica responsável por cada detalhe do espetáculo. Então, pensou em cancelar a estreia, já que não colocaria um ator em uma situação em que seja obrigado a atuar com o pé quebrado. Contudo, eles não conseguiram ter uma preparação para caso haja a falta de algum integrante do elenco.

"Na nossa estrutura, por ser uma peça de 6 horas, por ter tido só 2 meses de ensaio, a gente não conseguiu se preparar para uma quebra de elenco. Se uma pessoa sai do elenco não tem como, é uma peça muito coletiva. A gente não está preparado para a falta de alguém. Eu não consigo pensar em um dia que não teve uma crise maluca".

Rafael decidiu fazer a peça mesmo com o pé quebrado e está há um mês se apresentando de muleta. "Ele falou 'Bruno, vou fazer essa peça nem que seja deitado'", contou Fagundes. "O público acha que é do personagem", concluiu. 'A Herança' fica em cartaz no Teatro Vivo até 30 de abril e a partir de 1º de junho estreia no Teatro Raul Cortez.

SUSANA VIEIRA TAMBÉM JÁ SE APRESENTOU COM O PÉ QUEBRADO

A atriz também se apresentou com o pé quebrado, coincidentemente, no Teatro Vivo. Em janeiro deste ano, Susana Vieira surpreendeu o público ao aparecer de bota ortopédica na apresentação do seu monólogo 'Shirley Valentine'. Caminhando pelas ruas de São Paulo no dia anterior ao espetáculo, a artista de 80 anos tropeçou, caiu em um buraco e sofreu a fratura.