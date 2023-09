Bruno Fagundes dá show de estilo com look para participar do “Encontro”

O ator Bruno Fagundes compareceu ao programa “Encontro” acompanhado do pai Antônio Fagundes e escolheu look estiloso para sua participação

Nesta terça-feira, 26, Bruno Fagundes fez uma participação especial no programa “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta. O pai do ator, Antônio Fagundes, também participou da atração matinal da Rede Globo.

Durante sua participação, Bruno foi surpreendido com uma mensagem apaixonada de seu namorado, o também ator Igor Fernandez. “Eu conheci o Bruno, e a gente pode se conectar de uma forma inexplicável. A gente se juntou porque parecia que a gente falava a mesma língua”, declarou o namorado do ator que está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça “A Herança”.

Após a mensagem especial, Bruno comentou sobre a importância de declarações como a feita pelo namorado: “A gente tem que naturalizar o afeto e o amor, é melhor para a sociedade como um todo”. Antônio concordou com a afirmação do filho: “Tem que acabar com todas essas estruturas que foram montadas”, se referindo ao machismo, homofobia e outros preconceitos.

Em seu Instagram, Bruno compartilhou seu look para comparecer o programa. O ator apostou em uma camiseta sem mangas com alguns recortes, e para complementar uma jaqueta branca com as mangas cor caramelo. O artista completou o look com uma calça de couro vegano marrom.

Ele ainda gravou um vídeo ao lado do pai, que vestia camiseta roxa e um blazer preto. Pai e filho ainda posaram para uma selfie com a apresentadora Patrícia Poeta, que vestia uma camiseta verde sem mangas e recortada na lateral, com uma calça branca.

“Bom dia com Antônio Fagundes e Patrícia Poeta”, escreveu Bruno na legenda da postagem. Nos comentários, a modelo Mariana Goldfarb elogiou: “Aff tá gato hein”. Os seguidores de Bruno também adoraram as fotos e rasgaram elogios! “Você estava demais no Encontro”, comentou um seguidor. Outro fã elogiou: “Lindo”. E outro admirador opinou: “Eu amei esse look, muito perfeito”.

Bruno Fagundes: "A gente tem que naturalizar o afeto e o amor, é melhor pra sociedade" 💖 #Encontropic.twitter.com/DjX6EFhxVw — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 26, 2023

Namoro!

Em entrevista exclusiva ao podcast PodCARAS, Bruno Fagundes comentou sobre seu namoro com Igor e revelou o motivo de ter demorado para assumir o relacionamento publicamente. Em janeiro deste ano, Bruno publicou uma foto beijando Igor.

"O meu processo tem suas peculiaridades. Eu acho que isso sempre esteve no fundo da minha cabeça e eu demorei a falar por questões que são realmente muito intrínsecas. Eu esperava esse momento de maturidade e de sentir realmente mais conforto na própria pele e de me entender com as minhas identificações", contou.