Rei Charles III é atingido por ovos mais uma vez durante visita real

O Rei Charles III foi atingido por ovos mais uma vez durante um passeio real na Inglaterra, no mês passado a mesma situação ocorreu

Nesta terça-feira, 6, o Rei Charles III (74) foi atingido por ovos mais uma vez durante passeio real na Inglaterra. Desta vez, o ocorrido foi na cidade de Luton.

De acordo com a Associated Press, enquanto o monarca cumprimentava fãs na Prefeitura de Luton, ovos voaram perto de onde ele estava. Os guardas do Rei o mudaram de lugar para continuar apertando mãos.

Segundo a BBC, um homem de 20 anos foi detido e mantido em custódia por ser suspeito de ter causado a situação.

Porém, esta não é a primeira vez que algo assim acontece com o Rei. Em novembro deste ano, quando foi inaugurar uma estátua em homenagem à sua mãe Rainha Elizabeth II, o monarca também foi recebido com ovos.

Clima tenso!

A Família Real britânia estaria com medo da nova série documental do Príncipe Harry e Meghan Markle, que estreia na Netflix na próxima quinta-feira, 8.

As preocupações não são infundadas. O trailer da atração mostrou diversas críticas do casal à Família Real, que chamaram de "Instituição" no clipe.