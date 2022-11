Rei Charles III quase é atingido por ovos arremessados por manifestante durante evento

Rei Charles III e a Rainha consorte Camilla Parker discutiam construção de estátua da rainha Elizabeth II em York

O rei Charles III (73) e a rainha consorte Camilla Parker (75) compareceram a um evento em York, Inglaterra, na última quarta-feira, 9. No entanto, o membro da realeza foi surpreendido pelo ato de um manifestante, que tentou atingi-lo jogando três ovos.

O casal estaria na cidade para discutir o lançamento de uma estátua em tributo à Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro aos 96 anos. No momento em que o rei cumprimentava os espectadores, um ovo voou ao lado de seu braço e caiu no chão, sem o tocar. Pouco reativo, o monarca olhou para o chão para observar o alimento, mas seguiu as saudações normalmente.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Patrick Thelwell, responsável pela violência, já foi candidato das eleições locais pelo Partido Verde. Ele teria sido preso por quatro policiais, enquanto gritava que "este país foi construído sobre o sangue da escravidão". Já os espectadores receberam o ato com '"Deus salve o rei" e "que vergonha".

Confira as fotos do momento em que Rei Charles III é atacado:

Rei Charles III quase é atingido por ovo em York. Foto: Getty Images

