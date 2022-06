Rainha Elizabeth II elogia a nora Camilla Parker, futura Rainha Consorte

A Rainha Elizabeth II elogiou a esposa de Príncipe Charles e futura Rainha Consorte, Camilla Parker

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 16h50

Na última quarta-feira, 29, a Rainha Elizabeth II (96) elogiou sua nora Camilla Parker (74) em um anúncio oficial.

O Príncipe Charles e a Duquesa de Cornwall Camilla Parker, anunciaram por meio de um porta-voz que a Rainha aprovou seu trabalho como patrona do Serviço de Radiodifusão das Forças Britânicas, papel que foi designado a ela ao final do ano passado.

“Para citar a própria Rainha, o serviço leal da Duquesa de Cornwall também continuou quando Sua Alteza se tornou Patrona do Serviço de Radiodifusão das Forças Britânicas”, afirmou o representante do casal real.

No início deste ano, ao celebrar seus 70 anos no trono britânico, a Rainha afirmou ser seu desejo que Camilla Parker se tornasse a Rainha Consorte, ou seja, a esposa do Rei.

Elizabeth II está em uma viagem para a Escócia que já dura quatro dias. Estas são as primeiras aparições da Rainha após as comemorações de seu Jubileu de Platina.

Camilla Parker e seu aniversário de 75 anos!

Recentemente, a Duquesa Camilla revelou para uma revista britânica como pretende comemorar seu aniversário de 75 anos.

A futura Rainha Consorte ainda comentou sobre o sentimento de estar comemorando seus 75 anos, e afirmou que gostaria de voltar no tempo. “Digo, eu ficaria muito feliz de poder voltar o relógio. Quando você chega em qualquer grande número, seja o 30, 50, 70, você pensa: ‘ Deus, isso é tão velho’”, afirmou.