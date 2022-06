Rainha Elizabeth II aparece sorridente em cerimônia na Escócia

A Rainha Elizabeth II viajou para a Escócia para participar de uma cerimônia oficial e ficará alguns dias no país

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 19h39

Nesta segunda-feira, 27, a Rainha Elizabeth II (96) participou de uma cerimônia oficial na capital Edimburgo na Escócia.

A Rainha viajou no trem real para chegar ao país do Reino Unido acompanhada do Príncipe Edward e da Condessa de Wassex, Sophie.

Ainda neste dia 27, a matriarca da Família Real participou de uma cerimônia oficial em que foi entregue a ela as chaves da capital escocesa.

Elizabeth II ainda ficará na Escócia por mais alguns dias realizando visitas reais e serviços públicos no país.

