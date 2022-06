Camilla Parker, esposa de Príncipe Charles, revela como comemorará seu aniversário de 75 anos

A futura Rainha Consorte, Camilla Parker comentou como irá celebrar seu aniversário de 75 anos que acontece no próximo mês

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 17h39

No próximo dia 17 de julho, a Duquesa de Cornwall, Camilla Parker irá celebrar seus 75 anos. A esposa do Príncipe Charles(73) revelou em entrevista como pretende comemorar a data especial.

“Não terá muita celebração. Irei passar com a minha família e alguns amigos”, revelou a Duquesa para a revista Vogue do Reino Unido.

Camilla ainda revelou que seus netos estão tentando convencê-la a mudar seu visual para celebrar o aniversário, colocando piercings nas orelhas. Porém, a esposa do Príncipe se recusa: “Não, não me darei como presente de aniversário de 75 anos. [Os netos] vão tentar me persuadir, mas nada vai furar minhas orelhas”, comentou a futura Rainha Consorte.

No início deste ano, ao comemorar seus 70 anos no trono britânico, a Rainha Elizabeth II (96) anunciou que o Príncipe Charles irá suceder ela no trono e Camilla se tornará a Rainha Consorte, título que se dá a esposa do Rei.

A esposa do Príncipe ainda abriu o jogo sobre fazer 75 anos. “Digo, eu ficaria muito feliz de poder voltar o relógio. Quando você chega em qualquer grande número, seja o 30, 50, 70, você pensa: ‘ Deus, isso é tão velho’”, comentou Camilla.

A futura Rainha Consorte ainda lembrou de sua falecida mãe. “Sabe, minha mãe morreu quando tinha 72, então eu vivi mais tempo que minha mãe, o que um pouco estranho”, disse com pesar.

Camilla ainda refletiu sobre a idade que completará mês que vem: “Bem, eu acho que você não pode fazer muito mais sobre si mesmo. Você fez o que pode. Acho que é só aceitar quem você é. Você pode ser uma pessoa de 75 anos”.