Príncipe William e Kate Middleton compartilham os melhores momentos do Jubileu de Platina

O Duque e a Duquesa de Cambridge compartilharam em suas redes sociais imagens dos melhores momentos das comemorações do Jubileu da Rainha

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 16h43

Nesta segunda-feira, 6, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) compartilharam em sua conta de Instagram conjunta, algumas imagens das comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) que aconteceu no último final de semana.

Nas dez imagens compartilhadas, o Duque e a Duquesa de Cambridge aparecem com os filhos, Príncipe George (8), Príncipe Louis (4) e a Princesa Charlotte (7).

O casal ainda publicou um clique do Príncipe no show especial para a Rainha, e um vídeo de William no show de luzes que encerrou o primeiro dia de comemorações do Jubileu.

"Que final de semana de celebrações fantástico. Vendo pessoas de todos os lados do país se unindo com família, amigos e pessoas queridas foi extremamente especial", escreveram o Duque e a Duquesa na legenda.

William e Kate ainda agradeceram todos os britânicos que celebraram a data: "Obrigado a todos que apareceram para mostrarem sua gratidão pela Rainha e seus inspiradores 70 anos de liderança. Desde as multidões até as comunidades organizando festas de rua de cima a baixo do país, esperamos que vocês tenham tido um final de semana memorável".

Confira aqui o post do Duque e da Duquesa de Cambridge!