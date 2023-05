Kate Middleton revela que está ansiosa para a coroação: “Mais nervosa que as crianças”

A Princesa de Gales Kate Middleton abriu o jogo com uma admiradora sobre os preparativos para a coroação

Nesta quinta-feira, 4, Príncipe William (40) e Kate Middleton (41) fizeram um divertido passeio real apenas dias antes da coroação do Rei Charles III (74), que acontece neste próximo dia 6.

Em frente ao pub que o casal real visitou, diversos admiradores os aguardavam. Entre esses admiradores estava a americana Mandy Leifheit (48) que além de uma selfie com a Princesa de Gales, conseguiu com que ela falasse sobre os preparativos para a cerimônia.

Mandy quis saber sobre os filhos de William e Kate, George (9), Charlotte (8) e Louis (5), que estarão presentes no evento: “Eu perguntei a ela se as crianças estavam animadas para a coroação, e ela disse: ‘Eles estão muito animados. Eles tiveram o ensaio ontem, então eles sabem o que esperar’”.

“Ela disse que está mais nervosa que as crianças, uma vez que é um evento muito grande para as crianças participarem. Ela disse que o Louis estará lá e ele se lembrará”, ainda disse a americana à revista People.

De fato, nesta última quarta-feira, 3, ocorreu o ensaio da coroação do Rei Charles III. Os três filhos de William e Kate estavam presentes no ensaio da coroação do avô, o que cessou os rumores de que o pequeno Louis não iria ao evento.

A admiradora da realeza britânica ainda comentou sobre conhecer a Princesa de Gales: “Foi um sonho. Ela é incrível. Ela é tão real e natural”.

Ativa!

Quem também estará presente na coroação é a Rainha Consorte Camilla Parker. Recentemente, a esposa do Rei Charles III revelou que faz aulas de dança.

“Você pode gemer um pouco depois, bufar, grunhir e tudo mais. Mas você se sente muito melhor. É divertido. Mas eu sinto depois de um ano, 18 meses fazendo isso, que talvez eu tenha melhorado um pouquinho. Mas eu certamente não vou subir no palco”, comentou.