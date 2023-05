Príncipe William e Kate Middleton realizam passeio real divertido às vésperas da coroação

O Príncipe e a Princesa de Gales fizeram passeio divertido pelas ruas de Londres dias antes da coroação do Rei Charles III

Nesta quinta-feira, 4, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (41) encantaram ao saírem para passeio real. A saída ocorreu apenas dois dias antes da coroação do Rei Charles III (74), que acontece neste sábado, 6.

O Príncipe e a Princesa de Gales, primeiro foram vistos andando de metrô pela cidade de Londres. O casal andou pela Linha Elizabeth, que leva o nome da avó de William, a Rainha Elizabeth II (1926-2022).

Após andarem no transporte público londrino, o casal chegou ao seu destino final. William e Kate visitaram um típico pub britânico. No local, o Príncipe foi visto com um copo de cerveja. Diversos admiradores de Willliam e Kate esperavam pelo casal na porta do pub e foram atendidos com simpatia pelo Príncipe e a Princesa.

Para a visita real, o casal estava com looks mais descontraídos. William usava blazer e calça pretos, mas vestia uma camisa azul clara com os primeiros botões abertos. Já Kate Middleton surpreendeu ao surgir com um vestido todo vermelho.

“Um grande obrigado aos trabalhadores de transporte e hospitalidade que vão trabalhar arduamente durante o final de semana da coroação”, lia-se na legenda das fotos publicadas no Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales.

Quem também fará parte da coroação neste final de semana é a Rainha Consorte Camilla Parker. Aos 75 anos, a esposa do Rei Charles III revelou que faz balé com um grupo de senhoras.

“Você pode gemer um pouco depois, bufar, grunhir e tudo mais. Mas você se sente muito melhor. É divertido. Mas eu sinto depois de um ano, 18 meses fazendo isso, que talvez eu tenha melhorado um pouquinho. Mas eu certamente não vou subir no palco”, comentou a Rainha Consorte.