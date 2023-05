Rainha consorte Camilla Parker conta que faz balé para terceira idade

Grupo de dança de Camilla é chamado "Cisnes Pratas" e conta com aulas para mulheres de mais de 55 anos

A rainha consorte Camilla Parker contou o que faz para se manter em forma na terceira idade. Aos xxx anos, ela está fazendo aula de balé com as amigas.

O grupo se chama "Cisnes Pratas" e foca em exercícios para mulheres de mais de 55 anos, projetados para melhorar o equilíbrio e a flexibilidade da força do núcleo.

O programa Silver Swans é administrado pela Royal Academy of Dance, da qual Camilla acaba de se tornar vice-patrona. Ela contou que já faz a dança há 18 meses.

"Pensei se ia conseguir ficar sem rir, mas [eles] eram fantásticos, totalmente fantásticos. Alguns deles provavelmente tinham sido bailarinos, mas ninguém caiu ou parecia ter perdido a dignidade ou ser sem jeito", apontou a rainha durante uma conversa com a embaixadora do programa. E aí a professora me perguntou 'você já fez balé?'", lembrou ela, que havia dançado somente aos cinco anos.