A história de amor do Rei Charles III e a rainha consorte Camilla

Rei Charles III e a rainha consorte Camilla se conhecem desde a década de 1970 e viveram um romance entre idas e vindas. Saiba a trajetória do casal que será coroado no dia 6 de maio

O Rei Charles III e a rainha consorte Camilla estão casados desde 2005 e vão ser coroados no próximo sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Porém, a história de amor deles é longa e aconteceu entre idas e vindas. Conheça aqui qual é a história de amor de Charles e Camilla:

O príncipe Charles conheceu a jovem Camilla em uma partida de pólo no ano de 1970 por meio de amigos em comum. Porém, eles se aproximaram apenas em 1972, quando se encontraram em um clube com amigos em comum da alta sociedade britânica. Rapidamente, ele ficou encantado pela jovem Camilla, que era simpática, engraçada e bonita. Na época, Camilla vivia um romance com Andrew Parker-Bowles, mas isso não a impediu de conhecer melhor o príncipe.

Charles e Camilla tinham encontros secretos, mas isso foi interrompido quando ele entrou para a Marinha Britânica. Na mesma época, Camilla ficou noiva de Andrew. Como frequentavam o mesmo grupo de amigos, eles continuaram se vendo, mas apenas como colegas. Isso porque a rainha Elizabeth II não aprovava o romance deles. Fontes dizem que a rainha queria uma esposa para o filho que não tivesse um passado amoroso para ser investigado pelos curiosos.

Anos depois, quando Camilla já era mãe de dois filhos, eles voltaram a se encontrar. Na época, Charles era pressionado pela realeza para encontrar uma esposa. Em 1981, ele se casou com Diana Spencer, com quem teve dois filhos. Os rumores sobre Charles e Camilla nesta época são diferentes. Alguns especialistas dizem que eles viviam um affair às escondidas, mas outros dizem que Charles foi fiel à Diana nos primeiros anos do casamento. Porém, muitos concordam que ele não conseguia esquecer o que sentia por Camilla.

Em 1992, Charles e Diana decidiram se separar e o divórcio só foi finalizado em 1996. Então, o príncipe se viu livre para assumir um namoro com Camilla, que se separou de Andrew em 1995. Como a morte da princesa Diana aconteceu em 1997, Charles e Camilla decidiram manter o romance deles longe dos holofotes por alguns anos.

Em 2000, Camilla foi apresentada oficialmente à rainha Elizabeth II como namorada de Charles e recebeu a autorização para ir morar com ele.

Em 2005, os dois se casaram em uma cerimônia civil em Guildhall em Windsor no dia 9 de abril de 2005. Eles também fizeram uma celebração religiosa na Capela de St. George no Castelo de Windsor.

Com o casamento, Camilla poderia ter usado o título de princesa de Gales, mas ela recusou em respeito à princesa Diana. Assim, ela assumiu o título de Duquesa da Cornualha. Agora, com a coroação, ela recebe o título de rainha consorte, que foi escolhido pela rainha Elizabeth II antes de sua morte.