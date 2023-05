Rei Charles III reúne sua família no ensaio para a coroação na Abadia de Westminster

Rei Charles III e outros membros da realeza vão até a Abadia de Westminster para o ensaio da coroação

O Rei Charles III foi visto em um carro nesta quarta-feira, 3, enquanto estava a caminho da Abadia de Westminster, em Londres, para o ensaio da cerimônia da coroação. O momento do ensaio reuniu vários membros da realeza, incluindo príncipe William, Kate Middleton e seus filhos, George (9), Charlotte (8) e Louis (5).

A família real se reuniu na igreja para fazer as marcações de como vai acontecer a coroação no próximo sábado, 6. O Rei Charles ainda contou com a presença da esposa, a rainha consorte Camilla, a irmã, a princesa Anne, e o primeiro-ministro Rishi Sunak.

De acordo com fontes que estava ao redor da Abadia, a família real aparentava estar feliz e tranquila com o ensaio geral, e o rei dava sorrisos para os súditos.

Vale lembrar que os príncipes William e George vão ter papeis especiais durante a coroação do Rei. William vai fazer um juramento de lealdade na frente do pai e George será um dos pajens de honra da celebração. Este será um momento histórico para George, já que será a primeira vez que um futuro rei tão jovem participa de uma cerimônia de coroação com uma participação ativa.

A Abadia de Westminster está fechada para visitação de turistas há alguns dias para que os preparativos para a coroação sejam feitos com tranquilidade.

Rei Charles III vai reutilizar roupas históricas na coroação

O Rei Charles III é um defensor da sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente. Tanto que ele decidiu que vai reaproveitar roupas históricas no dia de sua coroação ao invés de mandar confeccionar novas peças. Assim, a família real britânica contou que ele vai usar as vestes que sua mãe, a rainha Elizabeth II, usou em sua coroação no ano de 1953 e também peças que foram usadas em outras coroações desde o ano de 1821.

A realeza contou que a decisão de Charles foi mais baseada na questão de reutilizar uma peça ao invés de fazer outra do que na questão de manter a tradição. “Embora seja costume que a supertúnica e o Manto Imperial sejam reutilizados, Sua Majestade também reutilizará o Colobium Sindonis [uma túnica branca], o Cinto da Espada da Coroação e a Luva da Coroação usados por seu avô, o rei George VI, no interesse da sustentabilidade e eficiência”, informaram, e completaram: “Sua Majestade vai reutilizar vestimentas que apareceram nos serviços de coroação do Rei George IV em 1821, Rei George V em 1911, Rei George VI em 1937 e Rainha Elizabeth II em 1953”.