Saiba quem foi o primeiro marido da rainha consorte Camilla

Antes de se casar com o Rei Charles III, a rainha consorte Camilla teve outro marido e dois filhos com ele. Saiba quem é

No próximo sábado, 6, Camilla vai ser coroada como a rainha consorte ao lado do Rei Charles III em uma cerimônia oficial na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Porém, antes de se casar com o monarca, ela foi casada com Andrew Parker Bowles por mais de 20 anos e teve dois filhos com ele. Saiba mais sobre o primeiro marido de Camilla:

Camilla e Andrew foram casados entre 1973 e 1995 e tiveram dois filhos, o escritor e crítico gastronômico Tom e a curadora de arte Laura, e cinco netos. Depois da separação, eles continuam amigos. Camilla se casou com Charles em 2005, e Andrew se casou com Rosemary em 1996.

Inclusive, Andrew estará entre os convidados na coroação deste final de semana, assim como seus filhos e netos.

Quem é Andrew Parker Bowles?

Andrew Parker Bowles faz parte da alta sociedade britânica. O pai dele, Derek Parker Bowles, era um grande amigo da rainha Elizabeth, a rainha-mãe. Andrew serviço o exército por 34 anos e teve vários postos, chegando a ser Brigadeiro e também recebeu a honra de Comenda da Rainha por sua Bravura no Zumbábue.

Antes de se casar com Camilla, ele viveu um romance com a princesa Anne, filha da rainha Elizabeth II e irmã do rei Charles III. Eles se conheceram em junho de 1970 e viveram um breve romance, que não foi adiante. Hoje em dia, Andrew e Anne são amigos e ele é padrinho de Zara Tindall, filha dela.

Andrew e Camilla viviam um romance quando ela conheceu Charles na década de 1970. Pouco depois, eles ficaram noivos e Charles se afastou de Camilla. Andrew e Camilla se casaram em 4 de julho de 1973 na Capela das Guardas em Londres.

Os rumores dizem que Andrew sabia que Camilla vivia encontros secretos com Charles durante o casamento deles, mas escolheu não reclamar disso. Anos depois, em 1995, eles se divorciaram e o romance secreto veio à tona.

Até hoje, Andrew é amigo da família real e é visto em eventos nos palácios. Hoje em dia, ele é viúvo, já que sua segunda esposa, Rosemary, faleceu em janeiro de 2010 em decorrência de um câncer.