Kate Middleton estaria chateada e se sentindo traída após revelações feitas por Príncipe Harry em série

A Princesa de Gales, Kate Middleton teria ficado chateada com atitude de Príncipe Harry ao fazer revelações na série “Harry e Meghan”

Kate Middleton (40) estaria chateada e se sentindo traída por Príncipe Harry (38) após as revelações do cunhado na série “Harry e Meghan”, que teve sua segunda parte lançada pela Netflix neste último dia 15.

De acordo com uma fonte ouvida pelo site US Weekly, o Príncipe William (40) e a esposa Kate estriam lidado com as revelações feitas, de maneiras diferentes: “William não está planejando dar seu lado da história ou retaliar abertamente. Ele continua digno e trabalhando. Kate está magoada e se sente traída por Harry ter feito isso com ela também, especialmente porque eles costumavam ser muito próximos”.

Ainda segundo a fonte ouvida pelo site americano, a atitude de Harry na série documental teria acabado com uma possível reconciliação entre os irmãos: “William esperava que eles pudessem seguir em frente após a entrevista da CBS [realizada em março de 2021, quando o Príncipe e sua esposa Meghan Markle (41) conversaram com Oprah Winfrey], mas Harry acabou lavando sua roupa suja apenas aumentou o conflito entre os dois irmãos e resultou em um passo para trás”.

Uma das revelações chocantes feita pelo Príncipe na série que estrelou ao lado da esposa foi a reação de William quando Harry anunciou que iria embora do Reino Unido com Meghan. Harry afirmou na série que seu irmão teria gritado com ele quando soube de suas intenções.

Outra afirmação que pegou os espectadores desprevenidos, foi a diferença de tratamento da Família Real para com William e Harry, quando o filho mais novo de Charles III (74) e Princesa Diana (1961-1997) anunciou sua saída da realeza britânica.

“Mentiram para proteger meu irmão”, afirmou Harry quando contou que a Família Real fez com que os irmãos escrevessem um texto afirmando que não havia conflito entre os dois, enquanto deixavam acusações sobre Harry e Meghan fossem feitas nos tabloides britânicos.

Ainda nos primeiros capítulos da série, a atriz Meghan Markle relembrou como foi seu encontro com William e Kate: “Quando Will e Kate vieram e eu os conheci pela primeira vez, eles vieram para jantar. Eu lembro que eu estava com jeans rasgado e pé descalço”.

Climão?

Recentemente, foi revelado que o Rei Charles III teria mudado de ideia em relação a convidar Harry e Meghan para um importante evento da realeza.

Após a série da Netflix, o monarca britânico havia decidido não convidar o Duque e a Duquesa, porém, ele teria mudado de ideia.