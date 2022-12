Rei Charles III volta atrás e pode convidar Príncipe Harry e Meghan Markle para evento importante

Apesar das críticas feitas por Príncipe Harry e Meghan Markle à Família Real e nova série, o Rei Charles III estaria disposto a convidá-los para evento

Na última quinta-feira, 15, a segunda e última parte da série “Harry & Meghan” trouxe diversas revelações sobre a Família Real britânica feitas por Príncipe Harry (38) e sua esposa Meghan Markle (41).

Após isso, o casal não foi convidado para a celebração de Natal da realeza em Londres. E, era esperado de que o convite para a coroação do Rei Charles III (74) também não se estenderia ao Duque e a Duquesa que estão morando nos Estados Unidos.

Porém, nem tudo é o que parece. De acordo com o jornal britânico The Daily Telegraph, o Rei Charles III pode ter estendido uma bandeira branca ao filho e a nora.

De acordo com fontes no Palácio de Buckingham, apesar do convite formal não ter cruzado o Atlântico e chegado aos Estados Unidos, “todos os membros da família são bem-vindos”.

Ainda segundo fontes do Palácio, o Rei estava indeciso sobre convidar o casal ou não, e aguardava a publicação do livro “Spare”, escrito pelo Príncipe e que também é esperado que revele bastidores da realeza. Com as falas polêmicas de Harry e Meghan na série, o plano do Rei era não convidá-los. Mas, o novo monarca parece ter mudado de ideia.

Cartão de Natal!

Nesta segunda-feira, 19, o Príncipe Harry e Meghan Markle divulgaram o cartão de Natal do casal para este ano! Porém, para a surpresa de todos, o casal não posou com os filhos Archie (3) e Lilibeth (1).

Desejando a você uma feliz temporada de férias”, informaram, e completaram: “Da nossa família para a sua, e em nome de nossas equipes da The Archewell Foundation, Archewell Audio e Archewell Productions, desejos a você saúde, paz e um feliz ano novo”.