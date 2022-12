Príncipe Harry e Meghan Markle não mostram os filhos no cartão de Natal

Após mostrarem fotos inéditas dos filhos em documentário, o príncipe Harry e Meghan Markle não colocam as crianças em cartão de Natal

O príncipe William (38) e a esposa, Meghan Markle (41), já divulgaram o cartão de Natal deles deste ano. Porém, um detalhe chamou a atenção: eles não posaram com os filhos, Archie (3) e Lilibet (1). A família real britânica costuma usar fotos dos pais com os filhos nos cartões de Natal e é o que foi feito por príncipe William (40) e Kate Middleton (40) neste ano. Como estão fora dos serviços oficiais da realeza, Harry e Meghan deixaram a tradição de lado.

No cartão de Natal deles, os dois apareceram de mãos dadas em uma foto feita durante um evento em Nova York e desejaram boas festas para os admiradores. O cartão foi divulgado pela fundação deles, a Archewell Foundation. “Desejando a você uma feliz temporada de férias”, informaram, e completaram: “Da nossa família para a sua, e em nome de nossas equipes da The Archewell Foundation, Archewell Audio e Archewell Productions, desejos a você saúde, paz e um feliz ano novo”.

Vale lembrar que, em 2021, Harry e Meghan seguiram a tradição e posaram com os filhos para o cartão de Natal. Inclusive, eles usaram o cartão para divulgar a primeira foto da filha caçula, Lilibet, que nasceu naquele ano. Na foto, eles apareceram felizes durante um dia de sol na casa deles na Califórnia, Estados Unidos.

Cartão de Natal do príncipe Harry e Meghan Markle no ano de 2022 - Crédito: Divulgação / Archewell Foundation

Cartão de Natal do príncipe Harry e Meghan Markle no ano de 2021 - Crédito: Divulgação / Archewell Foundation

Harry e Meghan Markle mostram fotos inéditas dos filhos em documentário

No documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, o príncipe Harry e Meghan Markle abriram o álbum de fotos deles em vários momentos da vida juntos. Inclusive, eles mostraram fotos inéditas dos filhos na rotina da família.

No projeto, eles apareceram em momentos de carinho com os herdeiros em fotos dos bastidores da família real. O casal é discreto quando o assunto é a família, mas abriram uma exceção neste documentário. Eles apareceram em momentos felizes da rotina com as crianças e as imagens fizeram a alegria dos fãs deles.

Vale lembrar que o príncipe Harry também escreveu um livro, chamado Spare, que deverá ser lançado em janeiro de 2023, no qual ele promete contar suas memórias com honestidade.

