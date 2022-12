Príncipe Harry se lembra de quando foi impedido de falar com sua avó, a Rainha Elizabeth II

Na série “Harry & Meghan”, o Príncipe Harry se lembrou que havia marcado encontro com sua avó Elizabeth II e dias depois foi impedido de vê-la

Nesta quinta-feira, 15, a segunda parte da série “Harry & Meghan” foi lançada na Netflix. Nos novos capítulos, o Príncipe Harry (38) e sua esposa Meghan Markle (41) voltam a fazer revelações sobre a Família Real britânica.

No quinto episódio da série documental, o Príncipe e sua esposa se lembraram de quando foram impedidos de ver a avó de Harry, a Rainha Elizabeth II (1926-2022). Porém, o casal reforçou que já haviam combinado o encontro previamente com a Rainha.

Príncipe Harry, que já havia compartilhado com sua avó os planos de sair do Reino Unido, contou que em 2019, ele e Meghan passavam o Natal no Canadá e planejaram voltar à Londres para ver a Rainha.

“Antes de partimos, falei com a minha avó e disse que voltaríamos no dia 6. Falamos que adoraríamos vê-la”, comentou Harry. “Ela sabia que estávamos achando as coisas difíceis. Eu tinha falado com ela várias vezes sobre isso. Ela me disse que não tinha planos para a semana e nos convidou para tomar chá e passar a noite”, revelou.

Porém, quando estavam embarcando para Londres, Harry e Meghan descobriram que a noite com a Rainha havia tomado outro rumo. “Estávamos voando de volta de Vancouver direto para Heathrow e bem quando estávamos entrando no avião, esta mensagem urgente chegou à Harry dizendo: ‘Você não tem permissão para ver Sua Majestade, certifique-se de que sabe que não pode vê-la, ela está ocupada e tem planos para a semana toda’”, relembrou Meghan.

Com a confusão, Harry contou que decidiu questionar sua avó sobre a mensagem: “Eu estava tipo: ‘Isso é certamente o oposto do que ela me falou’. Quando voltamos eu Reino Unido, liguei pra ela e disse: ‘Agora me disseram que você estava ocupada’. Ela disse: ‘Sim, eu não sabia que estava ocupada. Disseram-me agora que estou ocupada a semana toda’. E eu fiquei tipo ‘uau’”.

Meghan ainda opinou sobre toda a situação: “Eu lembro de olhar para Harry e dizer: ‘Eles estão impedindo você de ver a Rainha, mas na verdade o que eles estão fazendo é impedir que um neto veja a avó. Uma família e uma empresa familiar estão em conflito direto’”.

Mais revelações!

Essa não foi a única revelação feita nos novos episódios de “Harry & Meghan”. O Príncipe ainda relembrou de quando seu irmão, o Príncipe William (40), gritou com ele por conta de sua saída do Reino Unido.

O casal ainda relembrou um momento delicado. Meghan Markle sofreu um aborto espontâneo, e Harry afirmou que o processo do casal contra o tabloide “The Sun” como a causa do ocorrido.