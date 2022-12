Príncipe Harry revela que ouviu gritos do príncipe William ao tomar decisão radical

Príncipe Harry entrega reação do pai, Rei Charles III, e do irmão, príncipe William, ao revelar sua decisão: 'Era assustador ver meu irmão gritando e berrando comigo'

O príncipe Harry (38) revelou mais uma situação dos bastidores da família real britânica durante o documentário 'Harry & Meghan', da Netflix. Em um dos novos episódios, ele contou qual foi a reação do pai, Rei Charles III (74), e do irmão, príncipe William (40), quando anunciou que iria deixar os serviços como membro da realeza para viver nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle (41), e os filhos.

Harry contou que aconteceu uma reunião de emergência para discutir a decisão do casal em abandonar a monarquia. Ele contou que recebeu propostas dos membros da realeza e escolheu o meio termo, que lhe deu a chance de ter o seu próprio trabalho e manter um certo vínculo com a família real. Porém, ele afirmou que nem tudo foi tranquilo.

O marido de Meghan revelou que o pai e o irmão tiveram reações assustadoras. “Ficou muito claro, muito rapidamente, que o objetivo não estava em discussão ou debate. Era assustador ver meu irmão gritando e berrando comigo e meu pai dizendo coisas que simplesmente não eram verdade. E minha avó, você sabe, senta-se calmamente e absorve tudo”, relembrou.

Pouco depois, Harry contou sobre o rompimento da relação com o irmão por causa de sua saída da família real. “A parte mais triste disso tudo foi essa divisão criada entre mim e meu irmão, de modo que agora ele está do lado da instituição. E eu entendo. Parte disso, eu entendo. Essa é a herança dele. Então, até certo ponto, já está enraizado nele que parte de sua responsabilidade é a capacidade de sobrevivência e a continuação da instituição”, afirmou.

O príncipe ainda relembrou o vazamento de uma carta que escreveu para o pai. “Ficou claro que a instituição vazou o fato de que estávamos voltando para o Canadá. E uma peça-chave dessa história que me fez saber que o conteúdo da carta entre mim e meu pai havia vazado foi que estávamos dispostos a abrir mão de nossos títulos. Eu estava tipo: 'uau, nossa história, nossas vidas, literalmente foram tiradas debaixo de nós'”, afirmou.

Por fim, Harry negou os boatos de que ele teria comunicado a decisão de deixar a realeza em cima da hora. “Essa ideia de que eu supostamente peguei minha avó de surpresa nunca aconteceu. Tenho muito respeito por ela”, declarou.