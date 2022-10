Príncipe Harry mostra a capa do seu livro de memórias

Príncipe Harry revela qual é a capa do seu livro de memórias, que será lançado em janeiro de 2023

Herdeiro da família real do Reino Unido, o príncipe Harry revelou qual é a capa do seu livro de memórias. A publicação é muito esperada pelos admiradores da realeza britânica. Isso porque o filho caçula do Rei Charles III deverá dar detalhes de como foi crescer como um príncipe e os bastidores de sua família.

Na capa do livro, Harry aparece em uma foto com o olhar sereno e como se estivesse em um entardecer. A publicação recebeu o nome de Spare e deverá ser lançada no dia 10 de janeiro de 2023, pela editora Penguin Random House. O livro terá 416 páginas e vai contar a história do príncipe de forma “crua, honesta e inabalável”.

“Para Harry, esta é a história dele, finalmente”, informaram os editores do livro, e completaram: “Leva os leitores imediatamente de volta a uma das imagens mais marcantes do século XX: dois meninos, dois príncipes, andando atrás do caixão de sua mãe enquanto o mundo assistia com tristeza. Enquanto Diana, princesa de Gales, foi sepultada, bilhões se perguntaram o que os príncipes deveriam estar pensando e sentindo – e como suas vidas se desenrolariam a partir daquele momento”.

O livro falará da vida dele na família real, do período do seu serviço militar no Afeganistão, o seu casamento e o seu lado pai. “Eu estou escrevendoisso não como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Eu usei muitos títulos ao longo dos anos, literal e figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história – os altos e baixos, os erros e as lições aprendidas – eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos”, disse ele.

Harry também revelou que os lucros serão doados para instituições de caridade. Por enquanto, o Palácio de Buckingham – que é a casa real do Reino Unido – ainda não se pronunciou sobre o filho de Harry.

Saiba quando Harry soube da morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro e o seu funeral aconteceu nesta segunda-feira, 19. Porém, as informações sobre os bastidores da revelação da morte da monarca ainda estão sendo reveladas na imprensa internacional. Tanto que o momento em que o príncipe Harry recebeu a notícia sobre a morte da avó foi revelado nesta semana.

Segundo o jornal The Telegraph, Harry foi informado sobre a morte de Elizabeth II apenas cinco minutos antes do restante do mundo. Ele estava em um avião quando recebeu uma ligação do seu pai, o Rei Charles III, e soube que a rainha já tinha partido.

Harry estava indo de avião de Londres até o Castelo de Balmoral depois que soube que a rainha estava com a saúde frágil, mas ela faleceu antes de sua chegada ao local para se despedir. Inclusive, ele teria sido o último a saber da morte.