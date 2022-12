Climão! Harry e Meghan não será convidado para festa de Natal de Rei Charles III

Após documentário polêmico, monarca deixa filho Harry e sua esposa Meghan Markle de festa de Natal da realeza

Depois do polêmico documentário de Harry (38) e Meghan Markle (41) na Netflix, se instaurou um climão na família real, o que fez com que o casal não fosse convidado para a festa de Natal que Rei Charles III (74) e a rainha consorte Camila (75) estão promovendo.

A primeira festa após a morte de Elizabeth II, está sendo planejada com a intenção de trazer mais positividade após um ano conturbado e agitado para a monarquia do Reino Unido. Principalmente pelos fatos da morte da eterna rainha e pela saga que envolve o casal formado por Harry e a atriz. Os planos são de que a família caminhe junto para a missa matinal no dia 25.

De acordo com a imprensa britânica, a festa desse ano provavelmente será a maior promovida pela família real em muitos anos. Graças à Covid-19, as últimas duas festas de Natal dos monarcas foram consideravelmente menores.

Entre os convidados estão, obviamente, o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, além de seus filhos, George, Charlotte e Louis. Na lista também estão os filhos de camila, Tom Parker-Bowles e Laura Lopes, e o príncipe Andrew e sua ex-esposa Sarah Ferguson.

O polêmico documentário, causador da gigante torta de climão entre os monarcas britânicos já foi lançado pela gigante do streaming, e mostra o casal real expondo detalhes do rompimento com o irmão e o pai. Harry também fala sobre um suposto “jogo sujo” da imprensa, contando que Meghan teria sido impedida de procurar tratamento psicológico.

Meghan Markle achou que Príncipe Harry estava brincando sobre se curvar para a Rainha

Dentre as diversas revelações feitas na primeira parte da temporada, Meghan deu alguns detalhes de sua relação com o marido e a Família Real. A Duquesa de Sussex e o Príncipe comentaram sobre a primeira vez que a atriz de “Suits” conheceu a avó de Harry, a Rainha Elizabeth II (1926 – 2022).

A Duquesa então falou sobre o momento que Harry a informou como agir quando conhecesse a Rainha: “E eu lembro que estávamos no carro e nós estamos dirigindo e ele falou: ‘Você sabe que você tem que se curvar né?’. E eu pensei que fosse uma piada”.