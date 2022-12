Príncipe Harry afirma: 'Mentiam para proteger meu irmão'

Em novo trailer do documentário na Netflix, príncipe Harry e Meghan Markle fazem novas afirmações sobre a família real e ela diz: 'Eu era a comida dos lobos'

O príncipe Harry (38) e a esposa, Meghan Markle (41), fizeram novas revelações bombásticas sobre os bastidores da família real britânica na segunda parte sobre o documentário deles na Netflix. O trailer do projeto foi revelado nesta semana e trouxe novas afirmações do casal sobre a vida na realeza.

Em um trecho, Harry alfineta o sistema da realeza. “Eles mentiam para proteger meu irmão, mas não queriam dizer a verdade para nos proteger”, afirmou. Em outro trecho, Meghan declara: “Eu não fui jogada aos lobos, eu era a comida dos lobos”.

A segunda parte do documentário promete se aprofundar mais na decisão deles de sair dos compromissos da família e romper a obrigação de prestar serviços para a realeza. Com isso, eles puderam se mudar para os Estados Unidos junto com os filhos. “Estamos no voo para a liberdade”, disse Harry em um vídeo.

A primeira parte do documentário já está disponível na Netflix e tem três episódios de cerca de uma hora cada um.

Rumores dizem que Meghan Markle queria ser a 'Beyoncé' da realeza

O jornalista Valentine Low, que escreveu o livro 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown', contou que Meghan Markle queria ser idolatrada como membro da realeza, mas o plano dela não deu certo. “Acho que Meghan pensou que seria a Beyoncé do Reino Unido. Fazer parte da família real lhe daria essa glória. Mas o que ela descobriu foi que havia tantas regras ridículas que ela não conseguiria nem fazer as coisas que estava acostumada como pesso física”, disse.

Além disso, o livro contou que alguns ex-funcionários estavam acusando ela de ter sido rude. “Muita gente ficou destruída. Mulheres jovens foram destruídas pelo comportamento deles”, afirmou uma fonte. Os rumores não foram comentados pela equipe de Meghan Markle.