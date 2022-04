Idris Elba revela músicas que Megan Markle pediu para que tocassem em seu casamento com Príncipe Harry

O ator e DJ Idris Elba revelou um pouco da lista de músicas que foram tocadas no casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 19h25

No último sábado, 2, o ator de DJ Idris Elba (49) revelou em um programa de rádio britânico em que estava apresentando, algumas músicas que fizeram parte da festa de casamento de Meghan Markle(40) e Príncipe Harry (37).

Para uma festa antes do casamento, que aconteceu em maio de 2018, Elba revelou que os convidados dançaram muito ao som de I Want To Dance With Somebody de Whitney Houston.

Mas o ator também revelou que a Duquesa de Sussex pediu uma música em específico para ele tocar na festa, a canção Still D.R.E do rapper Dr. Dre (57) em parceria com Snoop Dogg (50).

"Foi uma escolha da Meghan", revelou Elba sobre a música dos dois rappers que se apresentaram no Super Bowl deste ano.

Em 2019, o ator disse em entrevista para a mesma rádio britânica sobre como se deu o processo de escolha das músicas para a festa de casamento. "A Meghan me mandou uma playlist com algumas músicas", contou o DJ.

Príncipe Harry e Meghan Markle nos Estados Unidos

Após se mudarem da Inglaterra para os Estados Unidos, o casal real não pretende voltar para à terra natal de Harry.

Isso porque, ao chegarem em solo americano, o Duque e a Duquesa de Sussex perderam os guardas e a segurança da Família Real. Por conta da falta de proteção, Harry já revelou que não se sente seguro em voltar para a Inglaterra.

Recentemente, a Rainha Elizabeth II (95), Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) compareceram ao memorial do Príncipe Phillip.Um mês antes, um porta-voz de Harry anunciou que nem ele, nem sua família iriam para a cerimônia.