Príncipe Harry não retornará para a Inglaterra no serviço homenageando seu avô Príncipe Philip

Príncipe Harry não irá para a Inglaterra no final deste mês para um homenagem ao seu avô, o Príncipe Philip

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 18h15

Nesta sexta-feira, 9, foi anunciado que Príncipe Harry (37) não irá comparecer na homenagem ao seu avô Príncipe Philip na Inglaterra.

Um porta-voz do Príncipe confirmou que ele não irá viajar para a Inglaterra a fim de comparecer ao Serviço de Ação de Graças honrando seu avô Philip, que faleceu em abril do ano passado.

Harry ainda afirmou por meio do representante, que mesmo não estando presente na homenagem ao avô que acontece no dia 29 de março, o marido de Meghan Markle (40) pretende visitar sua avó, a Rainha Elizabeth II (95), o mais cedo possível.

O serviço irá reunir representantes de caridades e organizações que trabalhavam com Philip para prestar homenagem ao falecido Príncipe, já que por conta da pandemia, seu funeral contou com apenas 30 pessoas presentes. O Príncipe Harry compareceu ao velório do avô na época.

No mês passado, o Príncipe afirmou por meio de seus advogados na Corte Inglesa, que não se sente seguro para voltar para a Inglaterra. Isso porque, ao se mudar para os Estados Unidos com sua esposa, Harry e sua família perderam a proteção dos seguranças da Família Real.

A última visita do Príncipe Harry

Em junho de 2021, o Príncipe Harry inaugurou uma estátua de sua falecida mãe, a Princesa Diana, ao lado do seu irmão Príncipe William.

Sua esposa Meghan Markle e seus filhos Archie (2) e Lilibet (9 meses) não viajaram para comparecer ao evento em Londres.

Nesta viagem, um susto ocorreu com Príncipe Harry quando ele teve seu carro seguido por fotógrafos. Nesta ocasião, Harry não estava com a segurança real, já que não estava mais morando na Inglaterra.