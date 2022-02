Príncipe Harry revela que não se sente seguro levando os filhos para o Reino Unido

Após se mudarem para os Estados Unidos, Príncipe Harry e Meghan Markle perderam seu direito à segurança britânica

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 16h02

Nesta sexta-feira, 18, em uma audiência preliminar na Corte inglesa em Londres, advogados do Príncipe Harry (37) afirmaram que ele disse não estar seguro em levar seus filhos para o Reino Unido.

O pai de Archie (2) e Lilibeth (7 meses) não compareceu à Corte, apenas seus advogados. O motivo do processo é tentar recuperar a equipe de segurança disponibilizada pela Família Real.

Quando o Príncipe e sua esposa Meghan Markle (40) se mudaram para os Estados Unidos, o casal perdeu a proteção da realeza e tiveram que pagar por seguranças com seu próprio dinheiro.

Além disso, Harry e a esposa não foram permitidos de pagar pelo trabalho da equipe de proteção britânica com seu dinheiro.

Ou seja, caso o Duque e a Duquesa forem com seus filhos para a terra natal de Harry, eles não terão direito à proteção e inteligência do Estado no Reino Unido.

O susto do Príncipe Harry

Em Julho de 2021, o Príncipe Harry se encontrou com seu irmão William (39) para inaugurarem uma estátua de sua mãe Diana nos jardins do Palácio de Kenigston.

Após um evento de caridade, o carro de Harry teria sido perseguido por fotógrafos pelas ruas londrinas.