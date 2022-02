Super Bowl 2022 tem show de intervalo grandioso com nomes de peso do rap: "Inesquecível"

Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J e Snoop Dogg agitaram o show do intervalo do Super Bowl 2022

No último domingo, 13, o Los Angeles Rams se consagrou campeão do Super Bowl 2022, e como toda final do campeonato, o show do intervalo é destaque, e desta vez não foi diferente.

O show tradicional de intervalo, contou com shows de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J e Snoop Dogg que agitaram a noite dos torcedores no SoFi Stadium na Califórnia, Estados Unidos.

Em relação aos anos anteriores, o halftime 2022 não contou com super coreografias e produções, mas mesmo assim, conseguiu fazer história com os artistas consagrados no meio hip-hop.

Quem abriu o show com chave de ouro foi o rapper Snoop Dogg, cantando seu hit Still D.R.E, seguido por 50 cent, que cantou seu maior sucesso, In Da Club, o que foi uma surpresa para o público, e surpreendeu os espectadores do halftime show 2022. Além disso, Mary J subiu ao palco em seguida, e aos 51 anos fez uma apresentação de tirar o fôlego.

Dr. Dre fez sua apresentação e deu espaço para Kendrick Lamar, que fez sua entrada épica cantando m.A.A.d City e Alright, surpreendendo o público com a produção e a entrega de si durante a performance.

Após, Kendrick, foi a vez de Eminem, que levou os torcedores à loucura cantando seu maior hit, Love Yourself, dando tudo de si durante a apresentação.

Anderson .Paak também foi surpresa no show de intervalo, ele conduziu a apresentação e foi destaque com seu talento.

Ao final das apresentações, os astros, os nomes de peso do hip-hop encerraram o halftime com Still D.R.E novamente, agitando todo o público presente no estádio para prestigiar a final entre Bengals e Rams.

Cada artista entregou o melhor de si, e o conjunto foi o ponto alto do intervalo. A apresentação levou o público à nostalgia, o que foi uma decisão certeira para a final da NFL, que levou grandes nomes do hip-hop para uma apresentação que ficou marcada na memória dos fãs, tanto do esporte, quando da música.

Veja a repercussão do Super Bowl 2022 na web:

