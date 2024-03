Fonte afirma que príncipe Harry está 'preocupado' com Kate Middleton

Kate Middleton está longe dos holofotes desde janeiro, quando fez uma cirurgia; uma série de 'teorias da conspiração' foram criadas para o sumiço

As teorias de conspiração sobre o desaparecimento de Kate Middleton não têm preocupado apenas os fãs da família real britânica. Nesta terça-feira, 19, uma fonte próxima ao príncipe Harry apontou que ele também estaria se sentindo aflito com as notícias que estão saindo na mídia nas últimas semanas.

De acordo com a fonte do Page Six, o cunhado da duquesa estaria "preocupado com a imprensa em torno de sua cunhada*, além de ter "se distraido com as manchetes em torno de Kate e seu misterioso afastamento da vida pública". No entanto, o marido de Meghan Markle fez questão de ressaltar que "qualquer indício de escândalo é falso".

Kate Middleton apareceu pela primeira vez nesta segunda-feira, 18, depois de uma série de polêmicas envolvendo seu “sumiço” e uma gafe no photoshop durante o Dia das Mães do Reino Unido (10). Na data, ela publicou uma foto com os filhos, e logo depois admitiu ter alterado a imagem em aplicativos de edição.

É falso? Após Kate Middleton aparecer em vídeo, web acusa de ser fake

Mais uma teoria foi criada em torno da família real e Kate Middleton. Após, a princesa aparecer em um vídeo, publicado pelo TMZ e The Sun, passeando com o príncipe William perto de sua casa em Windsor - conhecida como Windsor Farm Shop, há quem diga que o registro seja antigo.

Os internautas então enxergaram enfeites de Natal em algumas casas e, por isso, suspeitam que o vídeo não seja recente. Diante da suposição, criou-se a teoria de que Kate esteja sumida por conta de uma traição do ex-marido e até um filho dele fora do casamento.

“Antes dos jornais publicarem. Eu moro na Inglaterra há 16 anos. Nosso amigo do jornal nos contou a verdade: o William teve um caso mesmo com uma amante, e teve um filho ‘antes do George’, o futuro rei. A Kate descobriu e decidiu se separar. A verdade é que a Kate nunca teve que fazer cirurgias nenhuma, ela só quer a separação e não quer mais ‘jogar o jogo’. O rei de fato está com câncer e deram 6 meses de vida”, disparou uma pessoa.