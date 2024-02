Kate Middleton ficou em coma? Palácio real revela a verdade

A cirurgia de Kate Middleton continua dando o que falar! Desta vez, a imprensa internacional levantou rumores de que ela teria ficado em coma no hospital

Há poucos dias, Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal e ficou internada em um hospital de Londres, na Inglaterra. Porém, ela não revelou qual foi o motivo do procedimento até agora. Tanto que começaram a surgir rumores de que ela ficou em coma no hospital.

A imprensa internacional levantou os rumores de que Kate teria ficado em coma induzido em decorrência de supostas complicações na cirurgia. Os veículos de comunicação noticiaram que ela teria tido um pós-operatório complicado e perigoso.

No entanto, fontes de dentro do Palácio de Buckingham negaram os rumores. De acordo com a revista People, uma fonte negou veementemente que Kate tenha ficado em coma. “É um absurdo total. Essa jornalista não fez nenhuma tentativa de verificar os fatos de qualquer coisa que ela disse. É fundamentalmente tudo inventado”, informou.

Vale lembrar que Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal planejada. O procedimento foi anunciado pelo palácio real em 17 de janeiro de 2024, quando anunciaram que ela decidiu manter o diagnóstico em sigilo e que ficaria internada por até 15 dias. A esposa do príncipe William recebeu alta hospitalar depois de 13 dias internada e está em recuperação na casa da família em Windsor.

“A princesa de Gales voltou para casa em Windsor para continuar a recuperação da cirurgia. Ela está fazendo bons progressos. O príncipe e a princesa querem agradecer imensamente a toda a equipe da London Clinic, especialmente à dedicada equipe de enfermagem, pelo cuidado que prestaram. A família de Gales continua grata pelos votos de boa sorte que recebeu de todo o mundo”, informaram.

Rei Charles III também foi operado

O Rei Charles III já recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 29, após passar por uma cirurgia no último final de semana. O monarca foi fotografado ao sair caminhando do hospital ao lado de sua esposa, a rainha Camilla, de forma tranquila.

“O Rei recebeu alta nesta tarde do hospital após tratamento médico planejado e remarcou futuros compromissos público para permitir um período de recuperação tranquila. Ele gostaria de agradecer à equipe médica e a todos os envolvidos no apoio a sua ida ao hospital, e está grato por todas as mensagens gentis que recebeu nos últimos dias”, informou o palácio de Buckingham em uma nota oficial.

Charles foi internado na sexta-feira, 26, para passar por uma cirurgia contra o aumento da próstata. O procedimento corretivo e o quadro de saúde dele foi descrito como benigno.