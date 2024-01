Rei Charles III é fotografado ao sair do hospital após receber alta médica

Depois de passar por cirurgia, Rei Charles III sai do hospital caminhando ao lado da esposa, a rainha Camilla, e acena para os fotógrafos

O Rei Charles III já recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 29, após passar por uma cirurgia no último final de semana. O monarca foi fotografado ao sair caminhando do hospital ao lado de sua esposa, a rainha Camilla, de forma tranquila.

“O Rei recebeu alta nesta tarde do hospital após tratamento médico planejado e remarcou futuros compromissos público para permitir um período de recuperação tranquila. Ele gostaria de agradecer à equipe médica e a todos os envolvidos no apoio a sua ida ao hospital, e está grato por todas as mensagens gentis que recebeu nos últimos dias”, informou o palácio de Buckingham em uma nota oficial.

Charles foi internado na sexta-feira, 26, para passar por uma cirurgia contra o aumento da próstata. O procedimento corretivo e o quadro de saúde dele foi descrito como benigno.

Vale lembrar que Charles ficou internado no mesmo hospital onde estava sua nora, a princesa de Gales Kate Middleton. Ela foi internada alguns dias antes para passar por uma cirurgia abdominal e também recebeu alta nesta segunda-feira, 29.

Foto: Getty Images

Você sabia? Rei Charles III leva seu próprio assento sanitário em viagens

Na mais recente biografia publicada sobre o monarca, escrita por Christopher Andersen, trouxe algumas curiosidades sobre a vida do monarca. A publicação contou alguns detalhes da rotina peculiar do rei. Uma delas é que o monarca ainda guarda até hoje o urso de pelúcia que era o seu xodó na infância, chamado Teddy.

Inclusive, ele viaja com o ursinho e também com o seu próprio assento sanitário, para ser instalado nos banheiros que vai usar fora de casa, e seu próprio papel higiênico de luxo.